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'Babalar Operasyonu' ile tanınan eski Emniyet Müdürü Atilla Aytek hayatını kaybetti

Aytek'in cenazesi memleketi Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde toprağa verilecek

30 Haziran 2016 15:32

Bir dönemin en çok ses getiren operasyonlarını yöneten, ünlü isimleri gözaltına aldırıp sorgulatan Emniyet Müdürü Atilla Aytek hayatını kaybetti.

Atilla Aytek’in ismi 1980’li yıllarda yaptığı “Babalar Operasyonu” ile duyuldu. 1984 yılında başlatılan operasyonda o dönem yeraltı dünyasının ünlü isimleri olarak bilinen Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk dahil bir çok ismi gözaltına aldırmıştı. Günlerce Ankara’da sorgulanan zanlılar daha sonra Sıkı Yönetim Mahkemesi’nde yargılanmışlardı.

Atilla Aytek daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı. Gençlerbirliği yöneticiliği de yapan Atilla Aytek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Aytek’in cenazesi memkeleti Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde toprağa verilecek.

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