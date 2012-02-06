'Babalar' kumar operasyonuna takıldı

T24



BABALARA YÜZDE 30-40 PAY





Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin "Haksız ekonomik çıkar amacıyla suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyetleri kapsamında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, hürriyeti tahdit, kasten yaralama, rüşvet, dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve fuhuş' suçlarını işlediği belirlendi.Yapılan tespitlerin ardından Ankara ve İstanbul'da 60 noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden A.T., F.B., F.D., M.Ö.'nün yanısıra Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Arslan'ın arkadaşı avukat T.T.'nin de aralarında olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Şebekeyi Kıbrıs'da halen cezaevinde bulunan İ.M.T.'nin cep telefonu ile yönlendirdiği tespit edildi.Operasyonda, 3 adet tabanca, 1 adet dürbünlü av tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet ses-gaz tabancası, 1 adet özel yapım bıçak, 1 adet şok aleti, 1 adet içinde gizli kamera bulunan kol saati, 2 adet kalem kamera, 1 adet kumar oyununda kullanılan güvenlik kamerası ve görüntü kaydedicisi, 2 gram esrar, ayrıca çok sayıda kumar oyununda kullanılan değişik renklerde pullar, oyun fiş ve kağıtları, kumar oynanan mekanlarda kullanılan ve flot diye tabir edilen pulların dizildiği kumar aleti, renkli zarlar, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, hard diskler, flash bellekler, POS cihazları, kumardan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro, müşteri numaralarının bulunduğu kart ve belgeler, kaşeler, kredi kartları, ajandalar, banka dekontları ve çek senetler ele geçirildi.Şebekenin Çankaya'da başta Turan Güneş Bulvarı olmak üzere çeşitli semtlerde dernek isimleri adı altında kurdukları kumarhanelerde faaliyet gösterdiği belirlendi. Şebekenin oluşturduğu bu kumarhanelerde bir yılda POS cihazları ile çekilen paranın sadece 20 milyon TL olduğu belirlendi. Şebekenin elebaşların kumar gelirlerinden yüzde 30-40 pay aldığı belirlenirken şebekenin ayrı isteyen müşterilere fuhuş için kadın da ayarladığı ortaya çıkarıldı. Şebekenin lensler ve hileli kağıtlar ve zarlarla hileli kumar da oynattığı tespit edilirken yaklaşık 50 kişinin müşteki olduğu öğrenildi. Zanlılar polis sorgusun ardından adliyeye sevk edildi.