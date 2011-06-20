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Babalar gününde lunapark faciası!

Bir ay önce iki kişinin düşerek yaralandığı "Discovery" isimli eğlence aracı bu kez can aldı...

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Bir ay önce iki kişinin düşerek yaralandığı "Discovery" isimli eğlence aracı bu kez can aldı. 18 yaşındaki Hatice, cihazın hareketi esnasında emniyet kemeri açılınca yere çakıldı. 

Küçükçekmece'de bulunan Kavaklı Lunaparkta hafta sonu bir facia yaşandı. LYS sınavına babası Halit Ataman ile birlikte giden 18 yaşındaki Hatice Ataman, sınav çıkışında teyzesinin kızı ile birlikte Küçükçekmece'deki lunaparka gitmek için babasından izin istedi.  



Lunaparka giden genç kız, lunaparktaki Discovery isimli eğlence konsoluna arkadaşı ve teyzesinin kızı ile bindi. Konsolda arkadaşlarıyla eğlenen genç kız, bir süre sonra cihaz yükseklik kazandığı sırada gövdesini saran emniyet kemerinin açılması ile büyük bir süratle uçarak yere çakıldı.

Genç kızın yanında oturan arkadaşlarının da emniyet kemerlerinin açıldığı ancak tutunarak düşmemeyi başardıkları öğrenildi. Yerde kanlar içinde kalan genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 


BABALAR GÜNÜNDE KIZINI KAYBETTİ  

Acılı baba Halit Ataman, “Kızım Pazar günü LYS sınavına girdi. Çok mutluydu. Sonra eve gittik ve “Lunaparka gidebilir miyim" diye sordu. Ben de izin verdim. Teyzesinin kızı ile beraberlerdi. Sonra kızımın emniyet kemerinin açılarak aşağıya düştüğü ve hastanede öldüğü haberi geldi. İçim yanıyor" dedi.

Kazadan sonra lunapark yetkilileri ile görüşmeye gittiğini söyleyen amca Mehme Ataman ise, “Lunapark yetkilileri emniyet kemeri takılı olmadığı zaman cihazın çalışmaması gerektiğini söyledi. Kendilerinde bir ihmal varsa, bu işin peşini bırakmayacaklarını söylediler. Ama, yeğenimin emniyet kemeri açıldığında yandaki iki kızında açılmış. Onlar tutunduğu için düşmemiş. Cihaz durduktan sonra aşağıya indiklerinde ise kemerler açılmamış. Hukuksal olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Daha öncede o cihazdan düşen gençler olmuş" diye konuştu.


BU İLK DEĞİL  

Aynı lunaparkta ve aynı araçta, 20 Mayıs tarihinde de bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Cihazın hareketi esnasında emniyet kemerinin açılması ile 17 yaşındaki Bilun K. ve Aykut G. yere düşerek yaralandığı, lunapark yetkililerinin bu kazanın ardından dıscovery isimli oyun konsolunu değiştirdikleri ve yeni bir konsol aldıkları iddia edildi.





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