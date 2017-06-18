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Babalar Günü'nde babasını öldürdü!

Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı babasını öldürerek polise teslim oldu

18 Haziran 2017 15:40

Diyarbakır'da 19 yaşındaki Sedat Tunç, tartıştığı babası 33 yaşındaki Mehmet Tunç'u bıçaklayarak öldürdü. Babasını öldüren Tunç daha sonra polise giderek teslim oldu.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44'üncü Sokak'ta oturan Sedat Tunç. dün akşam babası Mehmet Tunç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Baba Mehmet Tunç ile oğlu Sedat arasındaki tartışması daha sonra kavgaya dönüştü.

Sedat Tunç, mutfaktan aldığı bıçağı peş peşe babasına saplamaya başladı. Seslerin gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Öldürdüğü babasının cesedini kanlar içerisinde bırakıp evden çıkan Sedat Tunç, suç unsuru bıçakla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Babanın kardeşleri silahlarla geldi

Olayı öğrenen Mehmet Tunç'un kardeşleri evin bulunduğu sokakta pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bölgeye sevk edilen polisler pompalı tüfekle havaya ateş açan amca A.T.'yi gözaltına aldı. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek yaklaşık 3 saat inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Babalar GünüÖldürdüPoliseTeslim OlduDiyarbakır

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