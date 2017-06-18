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Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı?

"Babalar Günü" her yıl haziran ayının 3. pazarı kutlanıyor

18 Haziran 2017 12:15

Haziran ayının en çok araştırılan konularından biri de Babalar Günü'nün tarihçesi oldu. Tarihi, Amerikan İç Savaşı dönemine dayanan ve dünya çapında geçerliliği olan "Babalar Günü" her yıl haziran ayının 3. pazarı kutlanıyor.

Babalar günü ne zaman kutlanacak?

Babalar Günü bu yıl ülkemizde 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanılması kararlaştırılan Babalar Günü, ülkemizde hediyeler ve güzel sözlerin takdim edileceği bir gün olacak.

Babalar günü nasıl ortaya çıktı?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

 

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