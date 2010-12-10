Babahan: Kuzu ayıp etti

T24- Yazar Ergun Babahan, AKP'li Burhan Kuzu'nun Mülkiyeli öğrencilerin kendisine yapılan yumurta saldırının ardından Ankara Üniversitesi Rektörü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Dekanı’nı istifaya çağırmasını eleştirdi. Babahan, Kuzu'nun yumurtalı protesto olacağını bilerek üniversiteye gittiğini söyledi.



Ergun Babahan'ın Star gazetesindeki köşesinde yayımlanan yazısı (10 Aralık 2010) şöyle:

Dişi köpek kuyruk sallamazsa!





İstanbul’daki protesto gösterisi sırasında polis tekmesiyle bebeğini düşüren genç kadına yönelik tepkiler bana bu sözü hatırlattı.

Böylece hamile kadınların protesto gösterisine katılmaması, evde oturması gerektiğini öğrendik.

Çünkü Türkiye’de protesto ile polis dayağı ve biber gazı eşit hale geldi.

Bu gerçeği görmeden sokağa dökülen kadınlar polisten tekmeyi yer, bebeğini düşürür.

“Hamile kadının protesto gösterisinde ne işi var?” diyenlerin bir sonraki sorusu da, “Üstelik evli de değilmiş, bekar öğrenci nasıl hamile kalır?” olur herhalde.

Hamile kadının polis dayağı yemesi sonucu bebeğini düşürüp bir de suçlu hale düşmesi bizim gibi ülkelerde görülür herhalde.

Tecavüz ve tacize uğrayan kadınlar baştan suçludur.

Onlara yönelik tavrı başlıktaki sözle dile getirir bu toplum.

Şimdi buna benzer bir bakış açısının köşe yazarlarına da sıçradığını görüyoruz maalesef.

Tamam, polisi eleştirmeyin ama dayak yiyenleri de suçlamayın.



Burhan Kuzu yanlış yaptı







AK Partili Burhan Kuzu, cumartesi günkü olayların ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne giderken çiçeklerle karşılanmayı beklemiyordu herhalde.

Mensubu bulunduğu partisinin denetimindeki polis, İstanbul’da tam bir şiddet operasyonu gerçekleştirmiş, gençleri insanın tüylerini diken diken eden bir şekilde dövmüştü.

Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, bu olaya tepki göstermedi bildiğimiz kadarıyla.

Kimseyi istifaya da çağırmadı.

Sonra kalkıp dayak yiyen çocukların okuluna gitti.

Giderken yumurtalı protesto olacağını biliyordu, o yüzden polisiye önlemler altında gitti.

Çocuklar da kendisi ne “şık” olmayan bir karşılık verdi.

Burhan Bey, şemsiyelerle kurtulduğu yumurta yağmurundan sonra Ankara Üniversitesi Rektörü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Dekanı’nı istifaya davet etti.

Ayıp etti.

Eğer, öğrencilerin vahşice dövülmesine sesini yükseltmiş olsaydı böyle bir hakkı olabilirdi.

Bir hukukçu, anayasacı ve üniversite hocası olarak bu olayı görmezden geldi.

Protesto edileceğini bilerek üniversiteye gitti.

Gittiği üniversite ziraat değil, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ydi.

Sonuçta çocuklar kendi okullarında da biber gazı yedi.

Burhan Bey sağduyulu bir değerlendirme yaparsa, nerede hata yaptığını görür herhalde.

Bu arada, çok geçmiş olsun...