Babadan kızına çirkin teklif!

T24

'Ölse de onunum'



Kendini sokağa zor attı



Bakır Özer, 5 yıl önce 43 yaşındaki Selçuk Kaliman'la kaçarak evlenen ve 5 bin lira başlık parası aldıktan sonra barıştığı kızı 23 yaşındaki Fatma Kaliman'ın Merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir yıla yakın süredir hasta olan damadına akciğer kanseri teşhisi konulduğunu öğrenen Bakır Özer, iddiaya göre, "Nasıl olsa ölecek. Başkasıyla evlen, yine başlık parası alalım" diyerek kızı Fatma Kaliman'a boşanması için baskı yaptı. Babasının bu isteğini kabul etmeyen Fatma Kaliman, "Ben satılık mal değilim. Kocamı seviyorum. Ölse de Selçuk'un nikahını taşıyacağım. Ayrılmayacağım" yanıtını verdi.Ayrılma konusunda ikna edemeyen Bakır Özer, sinirlenip kızını dövmeye başladı. Babası Bakır Özer'in mutfaktan bıçak almaya gittiğini gören Fatma Kaliman, kendini sokağa attı. Bakımyurdu Caddesi'nde bağırarak yardım isteyen Fatma Kaliman'ı, babası Bakır Özer elinde bıçakla kovaladı. Çığlık atan Fatma Kaliman'ı devriye geçen polis ekipleri fark etti. Olaya müdahale eden polis ekibi, Bakır Özer'i elinde bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.Kelepçelenerek Eski İstasyon Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen öfkeli baba Bakır Özer, "O namussuz, ölmeyi hak etti" diye bağırdı.Fatma Kaliman ise babasından şikayetçi oldu. Bakır Özer, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.