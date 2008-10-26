Babacan'dan 'Tarkan' azarı

Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 63 yılı resepsiyonunda konuklar Tarkan’ın parçaları ile coştu. Bu sırada konuşma yapan Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ı kimse dinlemeyince, bakan kızdı ve ‘’Lütfen beni dinleyin’’ diyerek konukları iki kez uyardı. Ancak konuklar piste fırlayıp dans ederek Babacan yerine Tarkan’ı tercih etti.



Swiss Otel’deki resepsiyonda Tarkan’ın müzikleri ile kendilerini piste atan davetliler dansları ile geceyi renklendirdi. Yıldönümü nedeniyle BM'nin Ankara'daki Koordinatörü Mahmud Ayub tarafından verilen resepsiyonda bir konuşma yapan bakan Ali Babacan’ı kimse dinlemedi. Babacan Tarkan’ın müziğini tercih eden konuklara, ‘’BM'nin kurucu üyeleri arasında bulunan Türkiye'nin, BM şemsiyesi altında yürütülen barış operasyonlarına önemli katkılar yapacak” dedi.



Türkiye'nin 1 Ocak 2009'dan itibaren BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildiğini söyleyen Babacan, "Bu görevin omuzlarımıza ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Uluslararası toplumun bize gösterdiği güvene layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Görev süremiz boyunca, tecrübemizi ve imkanlarımızı BM hizmetine sunarak Örgütün mümkün olan her alanda güçlendirilmesine çalışacağız." dedi ve konuşmasını kısa kesti.