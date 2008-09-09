Babacan'dan liderlere mektup

Baykal randevu vermedi

Bahçeli de kabul etmedi

Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, AB sürecinin iç siyasi çekişmelere malzeme edilmemesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.AB ile Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Konferansı'nın açılışına katılan Babacan, 2008 Ulusal Program (UP) taslağını 84 sivil toplum kuruluşuna gönderdiklerini, son iki gündür de siyasi parti liderlerine ilk elden UP'nin hazırlanış sürecini ve içeriğini anlattığını anımsattı.Babacan, şunları söyledi: "Diğer siyasi partilerle beraber Türkiye için en iyisi nedir bulmaya çalışacağız. Yaklaşımımız aslında uzlaşı yaklaşımıdır, mutabakat arayışıdır. Diyalogdan kaçınmanın modern demokrasi anlayışında yeri yoktur. Biz her ne kadar iki siyasi parti lideri görüşmek istemese de, birisine postayla gönderdik, iadeli taahhütlü, bize görüşlerinizi bildirin dedik. Diğer siyasi partinin bize işaret ettiği genel başkan yardımcısına da bugün arkadaşlarımız gidecekler. Programı sunacaklar. Biz yine de onların görüşlerine açığız."Babacan, gelecek 2-3 hafta içinde tüm yorumları beklediklerini belirterek, 7 Ekim'e kadar bu işi olgunlaştırmak, geniş bir mutabakat oluşturduktan sonra UP'yi resmileştirmek istediklerini kaydetti.