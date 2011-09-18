-Babacan'dan IMF ve Dünya Bankası'na mesaj ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dünyanın ilginç bir zamandan geçtiğini, her gün hızlı değişimlere, anormal piyasa gelişmelerine ve önemli dalgalanmalara tanıklık edildiğini söyledi. Washington'da 23-25 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılacak Babacan, IMF ve Dünya Bankasına gönderdiği mesajda, ''Küresel ekonominin gücü değişmez biçimde canlılığını yitiriyor ve görünüm iç açıcı olmayan bir hal alıyor'' dedi. Küresel ekonominin tarihte karşılaştığı en sıkıntılı bir dönemden çıkmak için gösterilen çabadan sonra bazı risklerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Babacan, küresel ekonomiye ilişkin kaygılar ve gelişmiş ekonomilerin zayıf büyüme görünümünün en acil sorun olarak kendini gösterdiğini kaydetti. Babacan, ülkelerin borç krizlerinin yayıldığını ve bunun önemli bir tehdit oluşturduğunu, Avro Bölgesi ekonomilerine ilişkin kaygıların da yoğunlaştığını ifade etti. Bu sorunların merkezinde siyasi çekişmeler, eşgüdüm ve kararlı eylem eksikliğinin bulunduğunun farkında olunması gerektiğine işaret eden Babacan, ''Zayıf büyüme görünümleri piyasa güvenine zarar verdi ve önemli mali konsolidasyonunun sağlanmasını zorlaştırdı. Her zaman siyasetçilere orta vadeli yaklaşım geliştirmeleri ve güvenilir hedefler açıklaması konusunda çağrıda bulunduk. Böylece piyasa yeniden güven tazeleyebilir ve güven yeniden sağlanabilir'' dedi. Artan ve dalgalı emtia fiyatlarının üstesinden gelinmesi gerektiğini vurgulayan Babacan, ''Yüksek ve dalgalı fiyatlar, arz şoklarıyla ekonomilerimizi daha fazla istikrarsızlaştıracak riskler taşıyor. Emtia piyasaları düzenlenmeli ve fiyat belirleme mekanizmasında şeffaflığı artırmalıyız'' diye konuştu. Sağlıklı ve istikrarlı küresel büyümenin önündeki diğer önemli güçlüğün yüksek yapısal işsizlik olduğuna dikkati çeken Babacan, ''Birçok ekonomi mali kaygılarla mücadele ettiği için daha fazla teşvik önlemleri uygulamak için dar bir alan var. Kalıcı yapısal işsizlik de bu teşvik önlemlerinin etkinliğini sınırlandırıyor. İş gücünü aktif piyasa programlarıyla yeni ekonominin gereksinimlerine hazırlamamız gerekiyor'' ifadesini kullandı. -IMF 14. kota gözden geçirme çalışması- Uluslararası politikaların uyumlaştırılması ve eşgüdüm çabalarının, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu güçlüklere göre ayarlanması gerektiğini vurgulayan Babacan, ''Uluslararası finansal kuruluşlar özellikle IMF, bu eşgüdüm politikaları uygulanırken önemli rol oynamaya sahip bulunuyor. Etkinliğin artırılması için kapsamlı gözden geçirme ve denetim fonksiyonu yapmalıyız'' dedi. Babacan, şöyle devam etti: ''Ayrıca kalıcı temsil sorununun çözümüne dikkatimizi vermeliyiz. Bu kritik bir konu, bu yüzden IMF'nin 14. kota gözden geçirme çalışmasının zamanında tamamlanması ve IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasının uygulanması çağrısında bulunuyoruz. Bu reformları uygulayarak önemli başarı kaydederiz. Bu uygulamaları erteleyerek onlara zarar vermemeliyiz. Bütün üyeler gerekli reformları sonuçlandırmak için üzerine düşen sorumluluğu almalı.''