Babacan'dan Erivan'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 20. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.



Toplantının gündeminde, KEİ Sekretaryasına yapılacak atamalar, Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele ve deniz ortamının rehabilitasyonu alanlarında faaliyet gösteren uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel çaptaki projeler için, başta KEİ Proje Geliştirme Fonu ile KEİ Helen Kalkınma Fonu olmak üzere, KEİ kaynaklarının kullanımı gibi konular yer alıyor.



Toplantının sonunda Ermenistan, KEİ Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'a devrederken, Azerbaycan bu görevi resmen 1 Mayıs tarihinden 31 Ekim'e dek 6 bir süre için üstlenecek. (aa)

