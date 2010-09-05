-BABACAN: YENİDEN YAPILANDIRMA REFERANDUMDAN SONRA ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vergi ve prim borcu olanların bu borçlarının faizlerinin biraz düşürülmesi ve borçlarının taksitlendirilmesi konusunda prensip kararı alındığını, bunun parametreleri üzerinde çalışacaklarını kaydederek,referandumdan sonra birkaç hafta içinde bunun parametrelerinin belli olacağını söyledi. Babacan, ''Faizler yüzde kaça inecek? Kaç taksit yapılacak. Bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor'' dedi. Ali Babacan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda, anayasa değişikliği, prim ve vergi borçları gibi konularda açıklamalarda bulundu. Babacan, vergi ve prim borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırma konusundaki soru üzerine, ''Bu çalışma bir af değil. Kimsenin borcu silinmiyor. Kimsenin borcunda olağanüstü iskontolar, indirimler. Böyle birşey de yok. Nedir? Faizlerin makul rakamlara çekilmesi, bir de taksitlendirme kolaylığı sağlanması'' dedi. Vergi ve prim borcu olanların bu borçlarının faizlerinin biraz düşürülmesi ve borçlarının taksitlendirilmesi konusunda prensip kararı alındığını, bunun parametreleri üzerinde çalışacaklarını kaydeden Babacan, referandumdan sonra birkaç hafta içinde bunun parametrelerinin belli olacağını söyledi. Babacan, ''Faizler yüzde kaça inecek? Kaç taksit yapılacak. Bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor'' dedi. Ali Babacan, bu çalışmanın sıkıntıdaki vatandaşları biraz rahatlatacağını öte yandan hiç alamadıkları bir paranın tahsilatına başlayacaklarını kaydetti. Bunun bir af olmadığını vurgulayan Babacan, kendi dönemlerinde kamunun hiçbir alacağını affetmediklerini söyledi. -MEMUR ZAMMI- ''Memur zamları normalin üzerinde geldi. Referanduma gidilirken memurun, çiftçinin gönlünü hoş tutmak için mi bu kararlar alındı?'' sorusuna ise Babacan, çiftçi kredileri ile ilgili son dönemde yeni birşey yapmadıklarını, yapılanın esnaf kredileriyle ilgili olduğunu, sadece 1 yıl vadeye kadar olan esnaf kredilerinin yüzde 13'ten yüzde 10'a indirildiğini, bu çalışmanın da Halk Bankası tarafından yapıldığını anlattı. Memurlarla ilgili zam konusunda ise zam oranının aslında yüzde 4 artı yüzde 4 olduğunu ifade eden Babacan, bu yılın enflasyonun beklentisinin yüzde 7,5, gelecek yılın enflasyon beklentisinin ise yüzde 5,5 olduğunu kaydetti. Babacan, yüzde 4 artı yüzde 4'ün enflasyondan memuru koruyacak ve belki bir miktar refah payı olarak adlandırılacak bir zam oranı olduğunu söyledi. Babacan, en düşük memur maaşındaki artışın yüzde 18'e denk gelmesinin de ek ödemeden kaynaklandığını anlattı. Mali kurala ilişkin soru üzerine Babacan, Orta Vadeli Programı (OVP) geçen yıl açıkladıklarını, bugüne kadar OVP çerçevesinde yürüdüklerini söyledi. Mali disiplin konusuna değinen Babacan, Türkiye'ye güven olduğunu, ölçülü gideceklerini kaydetti.