T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Babacan: Yeni ufuklar açmak istiyoruz İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2012 23:56

-Babacan: Yeni ufuklar açmak istiyoruz İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu etkinliği gala yemeğine katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada, aynı coğrafyayı, ortak bir inancı paylaşan, köklü bir tarihe ve kültüre sahip ülkeler arasında işbirliği kültürünün, diyalog ortamının daha da geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini kaydetti. Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri olduğunu belirten Ali Babacan, aradaki bu bağları pekiştirmek, ilişkilere stratejik bir bakış açısı ve derinlik kazandırmak, işbirliğe yeni ufuklar açmak istediklerini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24