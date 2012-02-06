-Babacan: Yeni ufuklar açmak istiyoruz İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu etkinliği gala yemeğine katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada, aynı coğrafyayı, ortak bir inancı paylaşan, köklü bir tarihe ve kültüre sahip ülkeler arasında işbirliği kültürünün, diyalog ortamının daha da geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini kaydetti. Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri olduğunu belirten Ali Babacan, aradaki bu bağları pekiştirmek, ilişkilere stratejik bir bakış açısı ve derinlik kazandırmak, işbirliğe yeni ufuklar açmak istediklerini bildirdi.