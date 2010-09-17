Babacan: Vatandaş parasını taksiyle götürse havale ücretinden ucuza mal olur

T24 - Bankaların müşterilerinden yüksek işlem ücreti talep ettiğini belirten Babacan, “Ankara’nın bir şubesinden bir şubesine 15-20-25 lira havale ücretleri alınıyor. Neredeyse vatandaş taksiye binse, parayı kendi götürse daha ucuz” dedi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankaların işlem ücreti adı altında vatandaşlardan çok yüksek rakamlar talep etmeye başladıklarını belirterek, “Ne gerekiyorsa bunun da yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. BDDK’nın 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla “Geçmişten Geleceğe Türk Bankacılık Sektörü” konulu konferansta konuşan Babacan, son dönemlerde faizlerin düşmesiyle beraber bankaların özellikle işlem ücreti adı altında vatandaşlardan yüksek rakamlar talep etmeye başladıklarını söyledi.



Babacan şöyle devam etti: “Ankara’nın bir şubesinden bir şubesine 15-20-25 lira havale ücretleri alınıyor. Yani, neredeyse vatandaş taksiye binse, parayı kendi götürse daha ucuz. ‘Müşteri benim elime düştü, ben bunun üzerinden daha fazla para nasıl kazanırım’ yaklaşımı kesinlikle olmamalı. Bu konuda düzenleme... Ne gerekiyorsa bunun da yapılması gerektiğini düşünüyorum.”









BDDK’ya çağrı



Babacan, konuyla ilgili BDDK’yı göreve davet etti. Daha önce bankacılık sektöründeki yapılar için kullandığı “oligopol” ifadesinin tepki gördüğünü anımsatan Babacan, “Tamamen iyi işleyen bir serbest rekabet sistemi olsa bunlar böyle rahat olmaz, bu kadar rahat uygulanmaz” dedi.



Kriz sonrasında bankacılığın durumunun daha iyi olduğunu ifade eden Babacan, “Kâr rekorları kırılıyor, bundan sonraki dönemde artık yavaş yavaş rekabetin de daha iyi çalışmaya başladığını görmek istiyoruz” dedi.



Türkiye’nin 2004’te mevduatlar için yüzde 100 garanti uygulamasını kaldırdığını ve sadece tasarruf mevduatı için 50 bin liralık limit bırakıldığını hatırlatan Babacan, “Olağanüstü hal uygulaması olan bu yüzde 100’ü kaldıralım” diye konuştu.



TMSF infaz kurumu



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bankacılık için bir “infaz kurumu” olduğunu belirten Ali Babacan, fona devredilmeyen bankaların da TMSF uygulamalarını görüp dikkatli davrandığını ifade etti. Babacan, kriz süreçinde reel sektörün bankalara yönelik eleştirileri için de, “Bankalar haddinden fazla eleştirildi” dedi.



EFT’den 25 - 30 TL ücret alınıyor



Banka şubelerinden yapılan işlemlerde EFT ücretleri, bankadan bankaya ve işlem cinsi ve tutarına göre değişiyor. Ancak genelde bankalar minimum 25 - 30 TL ücret dışında gönderilen EFT tutarı üzerinden yüzde 0.4 - yüzde 0.5 (binde 5) gibi bir komisyon alıyor.



Bankalar, internet üzerinden yapılan EFT işlemlerinden de ücret alıyorlar. Bazı bankalar müşterilerinden işlem başına 2-3 TL gibi değişen miktarlarda işlem ücreti alırken bazıları internet şubesinden gerçekleştirilen EFT’lerden halen ücret almıyor.



Farklılık göstermesine karşın bankalar genel olarak internet şubesi ve cep şubesi kanallarında 4 TL, ATM’lerden 5 TL EFT ücreti alıyorlar.



Bankalar hesaptan hesaba havale işlemlerinde ise 16 TL civarında ücret kesiyor.



‘Yeni banka lisansı yok’



BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, “Aynı işi yapan iki banka arasında aynı mesafede, aynı para transferinde büyük uçurumlar varsa bu konuda da söz sahibi olmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bilgin de Babacan gibi bankacılıktaki yüksek komisyon ücretlerine dikkati çekti. Bu konuda nasıl bir işlem yapılabileceğine yönelik soru üzerine Bilgin, vatandaşların şikâyetlerinin son günlerde arttığına dikkati çekerek şöyle konuştu:



‘Kârlılıklar düşecek’



“Bununla ilgili muhtelif önlemler alabiliriz. Bunu bankalarla konuşarak da yapabiliriz. Bankacılık pahalı bir iş, elbette ki herşey belli bir karşılık dahilinde olmalı. Ancak bunun ölçüsüz olması, aynı işi yapan iki banka arasında aynı mesafede, aynı para transferinde örneğin, iki banka arasında büyük uçurumlar varsa bu konuda da söz sahibi olmamız gerektiğini düşünüyoruz.”





Bilgin bankaların 2009’da ve bu yıl elde ettiği kârlılıkları önümüzdeki yıllarda yakalamasının zor olacağını belirtti. Bilgin, şu anda bankacılığın büyüklüğünün 900 milyar lira olduğuna işaret ederek, “Ortalama bir büyüme ile yıllık yüzde 15’ler düzeyinde bir büyümeyle 2015’de bankacılığımız çok rahat 1.5 trilyon lirayı yakalayabilir” dedi.

Bankacılıkta yeni lisans için başvurusuyla ilgili soru üzerine B



DDK?Başkanı Bilgin, “Benim dönemimde yeni bir lisans olmadı. Yapılan başvuruları en ince ayrıntılara kadar inceliyoruz” diye konuştu. Bilgin, kaç lisans başvurusu yapıldığına ilişkin soruya da, “Bize yapılan muhtelif başvurular var, ancak bunları sizlerle paylaşmayız. Bu başvurular sonuçlandığında sizler duyarsınız” yanıtını verdi.



Lisans başvurusu için yasada yer alan sermaye miktarının 30 milyon lira olduğunu, kendilerinin bunu yeterli görmediğini belirten Bilgin, “Gönlümüzden geçen 300 milyon dolar” dedi.









Bankacılık sektörü dokuz kat büyüdü



Bilgin’in yaptığı değerlendirmeye göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri 2000’den bu yılın temmuz ayına kadar yaklaşık 9 kat büyüdü. 2000’de 106 milyar TL düzeyinde olan toplam aktifler, bu yılın temmuz ayında 900 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün 2000’den bu yana kredi tutarı 14 kat büyüme gösterdi. 2001 sonunda 34 milyar TL olan krediler, bugün 457 milyar TL’yi buldu. Bireysel kredilerde ise 27 kat artış tespit edildi. 2000’de 701 milyon TL olan konut kredileri, 76 kat artarak 53 milyar TL olarak kayda geçti.

Adabank’ta kurucu ortak kaygısı



Bilgin, Adabank’ın satış ihalesi konusunda TMSF ile diyalogda olduklarını belirterek, “Tabii bizim kaygılarımız başka alanlarda olabiliyor özellikle (kurucularla ilgili aranan şartlarla ilgili) Bankacılık Kanunu 8. maddesi anlamında” dedi.



Banka müdürü maaşlarına BDDK ayarı yine gündemde



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), banka yöneticilerinin maaşını sınırlandırması yeniden gündeme geldi. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, banka yöneticilerinin maaşlarının AB kriterlerine uyumlaştırılacağını, bu şekilde banka müdürlerinin yüksek ücret için riskli kredi vermesinin önüne geçileceğini söyledi.



BDDK’nın 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün düzenlenen konferansın oturum arasında gazetecilerle sohbet eden Bilgin, banka yöneticilerinin maaşlarının AB standartlarına uyumlaştırılması gerektiğini belirtti. “Kimse ücret almasınlar demiyor” diyen Tevfik Bilgin, maaşların şeffaf olmasının önemine işaret etti. Bilgin, mevcut sistemde banka yöneticilerinin daha yüksek ücretler için riskli krediler verdiğini belirterek bu durumun sakıncasına işaret etti.



BDDK’nın yapacağı düzenleme ile banka personelinin maaşını belirleme yetkisinin sınırlı bir kadrodan alınması, bankaların çalışanlarına ödediği esas ve yan ödemelerle ilgili BDDK’ya bilgi vermesi bekleniyor. BDDK’nın bankalarda verilecek ücretleri de kriterlere bağlayacağı belirtiliyor.



BDDK’nın bankalardaki maaşların sınırlandırılmasına ilişkin çabaları daha önce de gündeme gelmiş, ancak düzenlemenin beklemeye alındığı iddia edilmişti.





