Babacan: Ulusal istihdam stratejisi temmuzda açıklanacak

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ulusal istihdam stratejisi belgesi üzerinde çalıştıklarını ve haziran ayındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında bu belgenin son taslağını ele alacaklarını, haziran sonu, en geç temmuz ayı gibi bu belgeyi açıklamak, bitirmek istediklerini bildirdi.



TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen ''İktisadi Dalgalanmalar ve Küresel Kriz'' konulu konferansta bir konuşma yapan Babacan Türkiye'de istihdamda neredeyse her ay sürekli bir düzelme görülmesinin önemli gelişme olduğunu vurguladı. Babacan, şöyle konuştu:





''Bizim yatırım teşvik programımız devam edecek. Ancak hizmetler sektörü ve istihdam odaklı da meseleye ayrıca bakmamız gerekecek. Ulusal istihdam stratejisi belgesi üzerinde çalışıyoruz. 200 kişilik ekip, iş dünyası ve akademisyenlerle birlikte çalışıyor. Haziran ayındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında bu belgenin son taslağını ele alacağız. Toplantıya TÜSİAD, TOBB gibi iş dünyası temsilcileri de katılacak. Haziran sonu, en geç temmuz ayı gibi bu belgeyi açıklamak, bitirmek istiyoruz. Bu bir ilk. İstihdam meselesine ilk defa bu kadar uzun vadeli bakılıyor.''







Yapısal reformlara da değinen Babacan, ''Türkiye olarak başımızı kaldırıp daha uzun vadeye baktığımızda yapısal reformlar en önemli gündem maddemiz. Uzun vadede Türkiye'nin daha yüksek katma değer oluşturmasını sağlayacak, ekonomik yapıyı daha sıhhatli bir şekle getirecek, verimliliği artıracak reformlar... Bu konuda eğitim, yargı reformu, Ar-Ge ve yenilikçilik reformu son derece önemli'' dedi.





Boyner: Mucize öneriler varsa seviniriz





Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de ''(İşsizliği 3 ayda yüzde 10'a indirecek) mucize öneriler varsa çok seviniriz'' dedi. İşsizlikle ilgili beklentileri gerçekçi bulup bulmadıkları yönündeki bir soru üzerine, Ali Babacan'ın ulusal istihdam stratejisi belgesi üzerinde çalıştıklarını açıkladığını hatırlatan Boyner, ''Bu bile kendi içinde önemli bir gelişme. Biz 8 Nisan'da sayın Babacan ve diğer ekonomi bakanlarıyla birlikte Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yapmıştık. Orada birtakım öneriler götürmüştük. Burada da bize haziran ayında bu paketi tartışmaya açacaklarını beyan etti. Bu önemli bir gelişme'' şeklinde konuştu.



Büyüme arttıkça istihdamın zaten arttığını, bu senenin başından beri rakamların bunu gösterdiğini ifade eden Boyner, Türkiye'nin yapısal işsizlik denilen birikmiş işsizlik problemi olduğunu, bu konuda aktif işgücü politikalarıyla ilgili önerileri bulunduğunu söyledi. Boyner, ''Zannediyorum bu paketle ilgili görüşmeyi de bu ay içinde yapacağız. Biz TÜSİAD olarak istihdamla ilgili yapılacak tüm rasyonel, gerçekçi çalışmalara destek vermeyi arzu ederiz. Özellikle kadın, genç istihdamıyla ilgili öneriler olursa, iş dünyasındaki bazı katılıkların giderilmesiyle ilgili adımlar atabilirsek hepsi olumlu olur'' dedi.





Bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliğin 3 ay içinde yüzde 10'a çekileceği yönündeki açıklamasına ilişkin sorusunu Boyner, ''O pakette böyle, bunu sağlayacak mucize öneriler varsa çok seviniriz. Türkiye'nin büyüme hızı 7'lerin üzerine çıkmadan zaten Türkiye sadece yılda 500 bin yeni iş üretebiliyor. Öyle bir korelasyonu hesaplarsak çok kolay görünmüyor'' diye yanıtladı.





Boyner, ''hizmet sektörü odaklı bir politika var gibi'' değerlendirmesi üzerine ise ''Babacan'ın ifadesinden ben şöyle bir algılamada bulundum; Türkiye'nin zaten GSMH içinde hizmetler sektörü daha hızlı büyüme gösteriyor. İstihdamın orada büyüyeceği gibi bir sonuca geldim. O da aslında kendi içinde doğal. Yoksa hizmetler sektöründe istihdam yaratmakla ilgili farklı bir paket getirecekler mi onu ben anlamış değilim, onu görmek lazım'' şeklinde konuştu.





Dinçer: Türkiye tekstil, turizm ve inşaattan vazgeçemez







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, ''İstihdam strateji çalışmasını haziran ayının ortasına kadar tamamlamayı düşünüyoruz'' dedi.





Dinçer, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken ''Çok geniş kapsamlı bir istihdam politikası belirlenecek. Türkiye'nin değişen dünya şartları karşısında bulunduğumuz durumu değerlendirerek uzun dönemli istihdam politikaları ve işsizliği önleme stratejilerini tespit edeceğiz'' diye konuştu.





Ay sonunda toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelerek, onların görüşlerini alacaklarını anlatan Dinçer, ''En sonunda Ekonomik ve Sosyal Konsey'de bu politikalar tartışılacak arkasından da Türkiye'nin temel politikalarını belirlemiş olacağız'' dedi. Hazırlanan istihdam stratejisinde hizmet sektörünün özel bir yere sahip olduğunu belirten Dinçer, tekstil, turizm, inşaat gibi sektörlerden Türkiye'nin vazgeçemeyeceğini söyledi. Dinçer, ''İstihdam strateji çalışmasını haziran ayının ortasına kadar tamamlamayı düşünüyoruz'' dedi.





Şimşek: İşsizliği azaltma 3 boyutlu plan







Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''İşsizliğin köklü çözümü Türkiye'de tabii ki borçlanma maliyetlerini en düşük düzeyde tutmak, Türkiye'nin risk primini en düşük düzeyde tutmak, Türkiye'de istikrarı koruyabilmektir. Bunu zedeleyecek yeni birtakım vergi inisiyatifleri almayı düşünmüyoruz'' dedi.





Şimşek, Swissotel'de gerçekleştirilen ''Kamu Kesiminde Performans Yönetimi'' konulu uluslararası konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken işsizliğin ''slogan atarak'' aşağıya çekilemeyeceğini, hükümetin bu doğrultuda 3 boyutlu bir planı olduğunu söyledi.





Birinci boyutta konuya uzun vadeli baktıklarını ve eğitimde hem nicelik hem kalite olarak önemli bir performans artışı içinde bulunduklarını anlatan Şimşek, eğitime büyük kaynak ayırdıklarını ifade etti. İkinci boyutta da orta vadeli bir perspektifle DAP, KOP gibi kalkınma projeleriyle istihdamın bir kaç yıl içinde hızlı bir şekilde artacağını ümit ettiklerini ifade eden Şimşek, bunun da rakamlara mutlaka yansıyacağını söyledi. Şimşek son olarak da kısa vadeli bazı tedbirler alarak aktif iş gücü politikaları konusunda önemli bir kaynak tahsis ettiklerini belirten Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önderliğindeki bu çalışmaların kapsamını daha da genişletmek gerektiğini söyledi.