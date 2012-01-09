-Babacan TÜSİAD'ın Genel Kurulu'na onur konuğu olacak İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 42. Olağan Genel Kurulu, 19 Ocak Perşembe günü Çırağan Sarayı'nda toplanacak. TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, toplantıya onur konuğu olarak katılarak bir konuşma yapacak. Genel Kurul toplantısının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner gerçekleştirecek.