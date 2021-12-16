Babacan: Türkiye, artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2022 yılı asgari ücretinin 4 bin 253 lira olarak açıklanmasına ilişkin, “Bugün açıklanan asgari ücret, daha ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Üzülerek söylüyorum ki şu anda Türkiye, artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir” değerlendirmesini yaptı.

2022 yıl asgari ücretinin 4 bin 250 lira olarak açıklanması ve Merkez Bankası’nın bugünkü faiz indirimi ile ilgili açıklamalar yapan Babacan, şöyle konuştu:

"İşçilerin eline geçmeden erimeye başlayacak"

“Bu asgari ücretin ilk ödeneceği tarih ocak ayının sonu. Ancak şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Sadece 1 Kasım’dan bu yana, bir buçuk ay içerisinde dolar kuru tam yüzde 60 arttı. Bu yüzde 60’lık kur artışı, hemen ocak, şubat, mart, nisan aylarında yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı etkileyecek. Bugün açıklanan asgari ücret, daha ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Üzülerek söylüyorum ki şu anda Türkiye, artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir.

"Erdoğan inada devam ediyor"

Erdoğan, tam gaz inada devam ediyor, yanlışta ısrar ediyor. Sonuçta dolar kuru daha da arttı, artmaya devam ediyor. Dolar kuru artınca A’dan Z’ye her şeye zam geliyor. Anlamadınız mı hâlâ? Yoksulluk, açlık artıyor. Yanlışınızdan dönün artık.

"Erdoğan, hazinenin borçlanma faizlerinin artmasından niye bahsetmiyor"

Faizi düşürmenin yolu talimat değildir. Faiz, ancak hukukla, adaletle, demokrasiyle, insan haklarına saygıyla düşer. Ehliyetli, liyakatli ve dürüst kadroların iş başına geçmesiyle düşer. Bu ülkeyi planlı, programlı, istişareyle yöneterek faiz düşer. Merkez Bankası faiz düşürüyor da ne oluyor? Aynı dönemde Hazine’nin borçlanma faizlerinin çok hızlı bir şekilde arttığından niye Erdoğan bahsetmiyor? Eylül başında yüzde 17 olan Hazine’nin 5 yıl vadeli borçlanması, şu anda yüzde 23 buçuk. Hazine, yüzde 23 buçuk faizi 5 yıl arka arkaya sürekli ödemek zorunda kalıyor. Vatandaşlardan toplanan vergiler, doğrudan Hazine’nin faiz ödemesi olarak ödeniyor. Gerçekten yazık, günah.

"Enflasyon da faiz de ancak akılla bilimle düşer"

Artık bu inattan, bu yanlıştan vazgeçin. Ülkenin ekonomisi, akılla, bilimle yöneterek düzelir. Enflasyon da faiz de ancak akılla, bilimle düşer. Israrla, inatla, yanlış, akıl dışı tezlerin ülkeye dayatılmasıyla ne faiz ne enflasyon düşer.”