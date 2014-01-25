Babacan: Siyasi sebepler volatiliteyi tetikledi ama sermaye dışarı çıkmıyor

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Davos'ta Gelişen Ekonomiler oturumunda konuştu. Türkiye ve son dönemde yaşanan gelişmeler oturumda oldukça detaylı konuşuldu. Gelişmekte olan ekonomiler için dış ortamın değiştiğine işaret eden Nouriel Roubini, "Ukrayna Türkiye gibi ülkelerdeki siyasi durumu düşünecek olursanız yeni bir fırtına olarak adlandırabiliriz" derken Babacan baskı altındaki TL ve cari açık konusunun yarattığı belirsizlik için "Türkiye'de bir yeniden fiyatlandırma var. Siyasi sebepler volatiliteyi tetikledi. Ama sermaye dışarı çıkmıyor" dedi.

Türkiye'ye yatırım yapanların bunu muhafaza ettiklerine dikkat çeken Babacan "2011'den beri hedef volatilite izliyoruz. Bu işe yaradı. Yatırımcı buna uzun vadede bakıyor" dedi.

Arjantin örneğinin hatırlatılması üzerine Babacan "Merkez Bankası gerekli adımları atıyor. Enstürmanları var. Bunları bağımsız şekilde kullanıyor. Bizde dalgalı kur sistemi var" diye konuştu.

IMF ise para politikasının göz önünde bulundurulmasının piyasanın işlemeye devamı konusunda önemli olduğunu ifade etti.

'Orta sınıf huzursuz'

Son dönemlerde yapısal reformlar yapılmaması kaynaklı sorunlar yaşandığını belirten Roubini, gelişen ülkeler arasında orta vadede hala pozitif baktığı ülkeler olduğunu ifade etti. Roubini "Brezilya ve Türkiye'de protestolara baktığınızda orta sınıf görülüyor. Bir şekilde süreç tıkanıyor. Orta sınıf siyasi açıdan huzursuz oluyor "dedi.

''Gezi'de sokağa çıkanlar yoksul değildi'

Türkiye'de geçen yılın protestolarına bakılınca insanların yolsuzluk nedeniyle sokağa dökülmediğine dikkat çeken Babacan "Sokaktakiler yoksul değildi. Bu demokrasimiz açısından önemli bir sınavdı. Şimdi de hukuk üstünlüğü konusunda bir sınavdan geçiyoruz. Buradaki çıpamız da Avrupa Birliği. bu süreçten de daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum" dedi

Hükümetin çok uzun zamandır iktidarda olduğunu belirten Babacan "Biz sadece bize oy verenlerin değil, diğer yüzde 52'nin de hükümetiyiz. Daha kapsayıcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların arzu ve korkularını anlamaya toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Babacan seçim süreci için "Bu süreç ile çok ilintili bu. Ama yapmaya çalıştığımızı anlatabilirsek sorun yok diye düşünüyorum. Bu olanlardan çok şey de öğreniyoruz." dedi.

'2014'te yüzde 4 büyüme bekliyoruz'

Nouriel Roubini 2014'ün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kırılgan beşli için risklerle dolu olduğunu ve seçim süreci olduğunu ifade ederek "Seçimler iyidir. Bazen siyasi değişim de olabilir. Hindistan Endonezya'da belki hükümet değişimi olacak. Belki Türkiye'de olmayabilir. Hangi ülkeler nasıl etkilenecek bunlar çok önemli" diye konuştu

Gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranlarının düşeceğini ama büyümenin gelişmiş ülkelerin üzerinde olacağını ifade eden Babacan "Avrupa içnide kaybedilen istihdamdan daha büyük istihdamımız var. 2014'te siyasi bir takım şeyler beklemek mümkün. ama hükümetin faiz oranları konusundaki dengesini göz önünde bulundurduğunuzda, net kamu borcunun lira üzerinde olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda piyasadaki volatiliteye karşı korunduğunu görüyorsunuz. Şirketlerin dış borcu olabiliyor ama 2014'te yüzde 4 büyüme bekliyoruz. Cari açığın düşmesini bekliyoruz."

Babacan "Liranın üzerindeki baskıyı nasıl açıklayacaksınız" sorusuna "Türkiye'de dolar alan yabancı yatırımcı değil Türk şirketler. Siyasi olayların da etkisiyle beklemektense şu anda dolar ya da Euro almanın doğru olacağını düşünüyorlar. Baskı da o taraftan geliyor."

Roubini gelişen ülkelere "o acı ilacı için ve gerekli reformları yapın" önerisi getirdi.

(WSJ)