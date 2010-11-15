-BABACAN: RAKAM VERMEYECEĞİZ ANKARA (AA) - 15.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kamu alacakların yeniden yapılandırmadan elde edilecek rakam, toplam alacak ya da tahsilat tahmini konusunda herhangi bir rakam vermeyeceklerini bildirdi. Babacan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nı açıkladığı Başbakanlık yeni binadaki basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin yeniden yapılandırmayla 50 milyar liralık bir gelir hedefinin bulunduğu iddialarını sorması üzerine, Babacan, böyle bir rakamın nereden çıktığını bilmediğini, kendisinin de gazetelerden okuduğunu, bakanlardan ya da adını soyadını vererek bürokratlardan böyle bir açıklama yapanın olmadığını, bunun bir duyum olduğunu söyledi. Yapılandırmanın kapsamında çok farklı konular bulunduğuna çok farklı alacak çeşitleri bulunduğuna işaret eden Babacan, ''Biz toplam rakam konusunda, toplam alacak ya da toplam tahsilat tahmini konusunda herhangi bir rakam vermeyeceğiz. Zaten bizim 2011-2013 Orta Vadeli Planımızda, 2011 bütçemizde bunlarla ilgili herhangi bir gelir öngörmüyoruz. Biz bu çalışmada şuna da dikkat ettik, yapacağımız bu çalışma kanunların ya da cezaların yaptırım gücünü zayıflatıcı hüküm taşımamalı. Bundan sonraki uygulamalarda devletin tahsilat kabiliyetini düşürmemeli. (Bir defalık şuradan bir gelir toplayalım da ondan sonra bakarız) böyle bir yaklaşımımız yok.'' -ÖDEMESİNİ DÜZGÜN YAPANLAR- Ödemesini düzgün yapanlara bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık Babacan, 2011 yılı ile alakalı gelirleri azaltıcı herhangi bir adım atmalarının kesinlikle mümkün olmadığını bildirdi. Ancak 2012-2013 yıllarında bunlara bakılabileceğini belirten Babacan, Sosyal Güvenlik Primlerini düzgün ödeyen, gününde ödeyen vatandaşlarımız için daha önce 5 puanlık bir indirim yaptıklarını bunu 2007 yılı seçim beyanına koyduklarını, 2008 yılı bütçesini, 2009,2010 bütçelerini buna göre yaptıklarını kaydetti. Bugüne kadar hesaplı planlı bir şekilde geldiklerini anlatan Babacan, 2011'de böyle bir şeyin olmasının zor olduğunu, bütçenin yapıldığını, Meclis'e gönderildiğini, bütün dengelerin kurulduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı Babacan, şöyle devam etti: ''2012'de böyle bir imkan olur mu, Sosyal Güvenlik primlerinde yaptığımıza benzer bir şeyi Kurumlar Vergisinde, Katma Değer Vergisinde, Gelir Vergisinde yapabilir miyiz? Bu kuşkusuz çalışılabilir.'' -SİGARA CEZALARI KAPSAMDA DEĞİL- Sigara ve trafik cezalarının yeniden yapılandırma kapsamında olup olmadığının sorulması üzerine de Babacan, trafik cezalarında, cezanın ana parasını bugüne enflasyonla getirdiklerini, ancak sigara cezalarının şu an itibariyle yeniden yapılandırmanın kapsamı dışına olduğunu bildirdi. -ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DİNÇER- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de, SGK prim borçlarına dönük cezalardan yüzde 50 indirim yapıldığına dair hususa şöyle açıklık getirdi: ''Alacaklarımız ve cezalarıyla alakalı bir husus değil bu. Diyelim ki 65 yaş üstü bir kişi herhangi bir geliri olmadığı için yoksulluk aylığı almış diyelim. Sonra bunu tespit etmişiz ki geliri varmış. Biz böyle bir durumda kendisine ödediğimiz maaşları ve artı yüzde 50 fazlasını tahsil ediyorduk. Orada yüzde 50 fazlasını tahsil etmekten vazgeçiyoruz. 6183 sayılı Kanuna göre uygulanması gereken faiz oranları neyse o oranlarda tahsil edeceğiz. Bu da bugünkü oranlarda yaklaşık yüzde 14-15'e civarında bir ceza demek. -''PARA KASAYA GİRİNCE RAKAM VERİRİZ''- Tahsilat hedefi konusundaki soruların yinelenmesi üzerine Babacan, ''para kasaya girince veririz, bu ay şu kadar para aldık deriz, ama önceden rakam vermeyeceğiz'' dedi. SGK'nın açısından 47 milyar liralık, Maliye bakanlığı açısından 40 milyar liralık tahsil edilebilir bir çerçeveden bahsedildiğinin hatırlatılarak, devletin ne kadarlık alacağından vazgeçtiğinin sorulması üzerine Babacan, tasarının ilk haliyle bugün geldiği nokta arasında fark bulunduğunu, kapsamı daraltıp genişletmeye bağlı olarak da rakamların sürekli değiştiğini söyledi. Babacan, ''Rakamlar konusunda bugün itibariyle baktığımızda tek bir rakam, ne Maliye Bakanlığı tarafından ne Sosyal Güvenlik kurumu tarafından böyle bir şey telaffuz etmek istemiyoruz ''diye konuştu. -TAHSİL EDİLECEK RAKAM NEREDE KULLANILACAK?- Tahsil edilecek vergi alacaklarının, bütçenin neresine konulacağının sorulması üzerine Babacan, onun kararını sonra vereceklerini, şu anda 2-B üzerinde çalıştıklarını, 2-B yasasının çıkabileceğini ve buradan ilave birşeyler gelebileceğini ifade etti. Babacan, ''yeniden yapılandırmadan, 2-B'den ilave ne kadar rakam gelecek, önce bir görmemiz lazım. O rakamın bir kısmını borç ödemesinde mi kullanırız, bir kısmını yatırımlara mı yönlendiririz... Bunlara biz 2011 içerisinde karar veririz'' diye konuştu.