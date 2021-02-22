Babacan: Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip rezervleri harcadı, yedek akçeyi bir gecede sıfırladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz bu milletin alın terini biriktirdik; devletin sağ cebini de sol cebini de doldurduk. Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip Merkez Bankası'nın rezervlerini harcadı, biriktirdiği yedek akçeyi bir gecede sıfırladı" dedi.

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında bir programa katılan Babacan, Merkez Bankası rezervleri tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Babacan, Erdoğan'ın "Hepsi kayıtlı" açıklamasını eleştirirken, "Döviz satışı için 'hepsi kayıtlı' diyor. Yok bir de kayıt dışı yapsaydınız. Merkez Bankası 'şu kadar döviz satıyorum' demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro" ifadesini kullandı.

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip rezervleri harcadı"

"Bir kazanan vardır; bir de çarçur eden… Biz bu milletin alın terini biriktirdik; devletin sağ cebini de sol cebini de doldurduk. Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip Merkez Bankası'nın rezervlerini harcadı, biriktirdiği yedek akçeyi bir gecede sıfırladı.

"Sayın Erdoğan bütün yetkiyi kendine istedi, sonra hem faiz hem de kur arttı. 130 milyar dolarlık döviz satışıyla kuru belli bir noktada tutmaya çalıştılar. Onu da yapamadılar. O zaman siz 130 milyar dövizi niye sattınız?

"Erdoğan, faizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı şikâyet ediyor?"

"Döviz satışı için 'hepsi kayıtlı' diyor. Yok bir de kayıt dışı yapsaydınız. Şeffaf olmadı. Merkez Bankası 'şu kadar döviz satıyorum' demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro.

"Sayın Erdoğan, faizi dönüp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı şikâyet ediyor? 'Şu Erdoğan'a söyle de faizleri düşürsün' mü diyor? Yetki elinizde, buyurun düşürün. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?"