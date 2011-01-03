-BABACAN: ÖTV'DEN KAYNAKLANAN FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Enflasyon rakamı ülkemiz için hayırlı olsun, hedefin altında gerçekleşti'' dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan, HT Bloomberg televizyonununda katıldığı programda soruları yanıtlarken, enflasyon rakamlarını kamuoyu ile aynı zamanda öğrendiklerine işaret etti. Babacan, ''2010, büyümede hedefin üzerine çıkılan, enflasyonda hedefin altında kalınan bir yıl oldu. İkisini bir arada elde etmek dünya ekonomi literatürüne geçen bir vaka olacaktır'' dedi. Özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarındaki değişikliğin, enflasyon rakamlarındaki oynaklığı artırdığını vurgulayan Babacan, sebze fiyatlarında arz kaynaklı fiyat oynaklıkları yaşandığını söyledi. Babacan, Avrupa İstatistik Kurumu'nun, kısa süreli fiyat oynaklıklarının enflasyona etkisini en aza indirmek için daha uzun vadeli hareketlere baktığını belirterek, TÜİK'in bunu yapmadığını anlattı. Özellikle et ve sebze fiyatlarındaki artışın enflasyonu olumsuz etkilediğini kaydeden Babacan, ''Enflasyon yüzde 9 çıktığında, bunun 3 puanı et ve sebzeden geliyordu. Bunlarda fiyat artışı olmasa enflasyon yüzde 6 olacaktı'' diye örnek verdi. ''Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda erken davrandığı'' yönünde bazı eleştiriler olduğunu, ancak Merkez Bankasının ''çekirdek enflasyona ve bunun Orta Vadeli Plan (OVP) ile uyumuna baktığını'' hatırlatan Bakan Babacan, son gerçekleşmelerin Merkez Bankasının haklılığını ortaya koyduğunu belirtirken, halen çekirdek enflasyondaki gerçekleşmelerin gelecek dönem için yüzde 5-5,5 düzeyinde belirlenen OVP ile uyumlu olduğunu vurguladı. Bu yıl, ÖTV artışından kaynaklanan bir fiyat artışı olmayacağını, bunun Merkez Bankasını para politikalarının uygulanması açısından rahatlatacağını açıklayan Babacan, ancak kurlar ve enerji fiyatlarındaki değişime dikkat etmek gerektiğini kaydetti. Kurlardaki değişimin, ÜFE'ye daha kısa sürede, TÜFE'ye ise daha uzun vadede etki ettiğini hatırlatan Babacan, ''Yüksek düzeyli büyüme ile enflasyonun uyumu bizim için çok önemli'' dedi. Babacan, Merkez Bankasının bundan sonra faiz indirimi yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, ''Bu Merkez Bankasının kendi vereceği karar. Bütün verileri değerlendirir kendi karar verir'' diye yanıt verdi. Hazine Müsteşarının Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına girme yetkisinin olduğuna, toplantı öncesi girip bilgi verebileceğine işaret eden Bakan Babacan, ''Akla yanlış bir şey gelmesin diye'' Hazine Müsteşarının bu toplantılara katılmadığını kaydetti. Memur maaşlarına enflasyon farkı uygulaması ile ilgili soru üzerine Bakan Babacan, ''Memur maaşlarının enflasyonun altında kalmaması prensibimiz var. Bu bir yasa değil. Sözümüz neyse o. Hesabını yaparız, kuruşuna kadar yansıtırız. (Enflasyon az arttı, maaşlara düşük artış yapılacak) diye üzülmemek lazım. Demek ki fiyatlar o kadar artmış. Memurun satın alma gücü değişmeyecek'' dedi.