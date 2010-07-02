Babacan: Krizden hızlı çıkıyoruz

T24 - Frene basıldığı zaman ekonominin büyümesinin mümkün olmadığını belirten Devlet Bakanı Ali Babacan, 2009 yılında açıklanan Orta Vadeli Plan'ın mali kural yasasına göre güncelleneceğini ve 2013 yılının da bu plana dahil edileceğini açıkladı. Türkiye'nin krizde pekçok ülkeye göre daha hızlı çıktığına dikkat çeken Babacan, işsizlik verilerinin 2009 yılına göre yüzde 2.1 azaldığını da söyledi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Krizden pek çok ülkeye göre çok daha hızlı çıkıyoruz ama henüz kriz öncesi seviyeye dönmüş değiliz. Muhtemelen bu senenin sonuna doğru kriz öncesine döneriz'' dedi.



Babacan, Kanal 24 televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Türkiye'nin kriz döneminde aldığı tedbirlere değindi. Geçen sene Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladıklarını anımsatan Babacan, ''2012 sonuna kadar neyi yapacağımızı neyi yapmayacağımızı açıkladık. Bugün bütçe açığı, borç stoğu belki önemli ama onun nereye doğru gittiği de önemli'' dedi.



Programda yeni bir şey olmayacağını sadece 2013'ü ekleyeceklerini ifade eden Babacan, şöyle devam etti:



''Biz geçen sene birden ani frene basma şeklinde değil ama yavaş yavaş vites küçülterek bütçe açığımızı kademe kademe nasıl düşüreceğiz, borç stokumuzu nasıl kontrol altına alacağız? Bunu iç ve dış tüm kamuoyuna, piyasalara açıklamak istedik ve ortaya koyduk. Bu bizi birçok ülkeden ayrıştırdı. İspanya, İtalya, İngiltere'nin apar topar bu sene yapmak zorunda kaldıklarını biz kendi arzu ve isteğimizle piyasaların çok sakin olduğu bir dönemde yaptık. Öngörülebilirliği getirdiğimiz için Türkiye hiçbir zaman öyle tartışılan bir ülke olmadı. Tam tersine kredi notu artan, faizleri düşen...



Bizim geçen sene yaptığımız 3 sene ileriye doğru çok ayağı yere basan, gerçekçi bir program hazırlamak, açıklamak ve bunu da harfiyen uygulamak. Bu programı hiç sapma olmadan aynen uyguladığımız sürece Türkiye'de korkacak hiçbir şey yok. Avrupa'da ne olursa olsun. Belki Avrupa'da çok ciddi bir çöküş falan olur, bizi olumsuz etkiler, bu bize büyümede biraz yavaşlama olarak yansır. Çöküşler, ciddi krizler yaşamayız ama şu şartla; OVP'yi tavizsiz bir şekilde uyguladığımız sürece. Eğer kendi koyduğumuz hedeflerden sapmalar olursa o zaman Türkiye'den de kork.''





'Frene basıldığı zaman ekonominin büyümesi mümkün değil'





Türkiye'nin şu anda tarihinin en düşük reel faizlerini yaşadığını belirten Babacan, Türkiye'nin böyle bir kriz ortamında kendini ayrıştırabilmesinin en önemli nedenini, ''güven ve öngörülebilirlik'' olarak açıkladı. Babacan, Türkiye'nin şu anda hem tüketici hem de piyasaların güveni açısından çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.



Babacan, geçen sene Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamının (-) 14.5 olduğunu, aynı dönemde kamu harcamalarının da reel olarak yüzde 5 arttığını anımsatarak, ''Özel tüketimde yüzde 11, yatırım harcamalarında yüzde 27 daralma var. O korku ve panik, 'acaba nereye gidiyoruz' korkusu hem yatırımcılar hem tüketicide frene basmaya sebep oldu. Frene basıldığı zaman da ekonominin büyümesi mümkün değil'' diye konuştu.





'Orta Vadeli Program, mali kuralı da dikkate alan bir program'





OVP'nin yeni mali kuralı da dikkate alan bir program olacağını belirten Babacan, mali kural yasası çıktıktan sonra da programı güncelleyeceklerini bildirdi.



Programda 2010, 2011 ve 2012 yılı için bir değişiklik olmayacağını, 2010 ile ilgili büyüme tahminini revize edeceklerini bildiren Babacan, ''Geçen sene yüzde 3.5 demiştik, biraz daha yüksek bir rakam olacak. Hükümet olarak biz, '2010'da şu gün şu kadar büyümeyi tahmin ediyoruz' henüz demedik. Etrafta uçuşan rakamlar var. Ama hükümet olarak deklere ettiğimiz bir şey yok. Ama 3.5'ten daha yukarı bir şey olacak, ona paralel olarak belki ufak tefek revizyonlar olabilir ama gidişatta, ana hattımızda kesinlikle değişiklik olmaz'' dedi.



Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye ekonomisinin geçen senenin son çeyreği ile bu senenin ilk çeyreğindeki büyüme dinamiğinin özel sektör harcaması ve yatırımı olduğunu belirtti.



Türkiye'nin bu büyüme rakamıyla (yüzde 11.7) hala kriz öncesine dönemediğini ifade eden Babacan, şunları kaydetti:



''Krizde bir dibe vurduk, o dipten kriz öncesi seviyeye yükselmiş değiliz. Ama dipten hızlı çıkıyoruz. Geçen senenin aynı döneminde yüzde 14.5 daralma var, bu noktadan tekrar 11.7'ye büyümüş durumda. Onun ötesine henüz çıkmış değiliz. Burada dengeli bir değerlendirme yapmak lazım. Krizden pek çok ülkeye göre çok daha hızlı çıkıyoruz. Ama henüz kriz öncesi seviyeye dönmüş değiliz. O seviyeye ne zaman döneceğiz, muhtemelen bu senenin sonuna doğru kriz öncesine döneriz.



Büyüme bundan sonra da devam eder ama bu kadar yüksek rakamlar olmaz. Türkiye'nin çıkışı devam eder.''





'İşsizlik yüzde 2.1 azaldı'





Avrupa ülkelerinde işsizliğin artmaya devam ettiğine işaret eden Babacan, Türkiye'de ise geçen sene ile bu sene arasında 1 milyon 600 bin kişi istihdam artışı olduğunu anımsattı. Babacan, ''Geçen sene ile bu sene arasında işsizliğimiz yüzde 2.1 düşmüş durumda. ILO'nun en son yayımladığı raporda Türkiye işsizlik oranı en hızlı düşen ülke. Biz tek başımıza 1 milyon 600 bin kişi istihdam üretmişiz. Bunun temelinde güven var. Güveni koruduğumuz sürece hiçbir şey olmaz. Güven ortamı sarsılmaya başlarsa ne yaparsanız yapın toparlamak çok zor oluyor'' dedi.





