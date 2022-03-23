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Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabık kalan ve ortak metne imza atan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanları, 27 Mart Pazar akşamı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yeniden bir araya gelecek

23 Mart 2022 19:15

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart’ta ev sahipliği yapacağı zirve öncesinde çıktığı ‘istişare’ turunu bugün tamamladı. Daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Babacan, bugün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Babacan, son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

 

Babacan, zirve öncesinde siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etti. Bu kapsamda Babacan, daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü. Babacan, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

Babacan, istişare turunun son ziyaretini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yaptı. Görüşmelerde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda izlenecek yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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