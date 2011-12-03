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Politika

Babacan Japonya'ya gitti İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2011 21:33

-Babacan Japonya'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Nikkei Türk Japon Ekonomik Forumu'na katılacağı ve ikili temaslarda bulunacağı Asya seyahatinin ilk ayağı olan Japonya'ya gitti.  Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.40'da Tokyo'ya hareket eden Babacan, bu şehirde Japon Başbakan, Dışişleri Bakanı, Maliye ve Ekonomi Bakanı, Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüşmeler yapacak. Babacan, ayrıca Ulusal Basın Konseyi'ne hitap edecek. Van depreminde hayatını kaybeden Japon arama ve kurtarma ekibinden Atsushi Miyazaki için düzenlenen anma törenine katılacak olan Babacan, Japon depreminden en fazla etkilenen bölgeyi de ziyaret edecek.  Başbakan Yardımcısı Babacan, Tokyo, Hong Kong ve Singapur'da yatırımcı, borsa aracı kuruluşları ve finans sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.  Japonya'daki seyahatinin ardından Hong Kong'a geçecek olan Babacan, Hong Kong'da Başyönetici Vekili ile görüşecek. THY'nin Uzak Doğu Müdürlüğünün açılışını da yapacak olan Babacan, 9 Aralık Cuma günü Singapur'a geçecek. Babacan, bu ülkede Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek ve Başbakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanıyla görüşecek.  Babacan, 10 Aralık Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek.

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