Babacan: İran altın alıp götürüyor

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, altın ihracatındaki artışına dair net bir açıklamada bulundu. Babacan, "En önemli neden İran. Gazın parasını Türk Lirası olarak ilgili bankaya yatırıyoruz. İran da döviz olarak kendi ülkesine götüremediği için, altın alıp götürüyor" dedi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Bakanlığı'nın 2013 bütçe sunumunda "Külçe altın ihracatının artmasına İran neden oluyor" açıklamasında bulundu.

İran'dan alınan gazın parasını Türk Lirası olarak ilgili bankaya yatırdıklarını söyleyen Babacan, "İran da parayı döviz olarak kendi ülkesine götüremediği için bunu çekiyor ve altın alıp götürüyor" dedi.

Babacan, bu uygulamanın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından kaynaklandığını söyledi.



Cari açık eleştirilerine yanıt



Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Babacan, cari açıkla ilgili eleştirileri de yanıtladı.

Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirten Babacan, bunun da cari açığın en önemli nedeni olduğunu vurguladı.

Babacan, "Yeterli petrol ya da doğalgazımız olsaydı, cari açık sıfırlanmıştı'' diye konuştu.