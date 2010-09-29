-BABACAN: IMF'NİN KARARI TEDBİR AMAÇLI İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, IMF'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkenin finans sistemini kontrol etme kararına ilişkin, ''Bu listedeki ülkelerin de finans sisteminin sık sık gözden geçirilmesi, varsa problem erken uyarı sistemlerinin kurulması ve testi kırılmadan tedbir alınması... İşin özü budur'' dedi. İstanbul Finans Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, IMF'nin kararındaki listenin dünyanın en büyük finans sistemine sahip, dünyanın en önemli ekonomilerinin yer aldığı bir liste olduğunu ifade etti. 25 ülkelik listenin küresel finans sistemi açısından kritik, büyük önem taşıyan, söz konusu ülkenin finans sisteminde problem olduğu zaman dünyayı etkileyebilecek kapasitede önemli olan ülkelerin listesi olduğunun altını çizen Babacan, bununla ilgili sadece IMF değil, kendilerinin de daha önce G-20 platformunda çalıştıklarını, konunun G-20'de olgunlaştığını bildirdi. Bununla, ülkelerde finans sistemi açısından önem taşıyan kuruluşlar, batılmasına izin verilmeyecek büyük banka kavramı gibi bir çalışmanın ülkeler için yapıldığını belirten Babacan, şöyle devam etti: ''Türkiye haricindeki diğer ülkelere baktığınız zaman o ülkelerin hepsi tek tek büyük ekonomi... Bir problem var da izlemeye alma değil, işlerin iyi gittiği dönemde sürekli takip etme, problem çıkmadan önünü almayla ilgili çalışma.'' Ali Babacan, karar alınmadan önce Türkiye'ye görüşünün sorulduğunu kaydederek, ''Biz 'Türkiye, büyük ekonomi, önemli ekonomidir. Türkiye'de olabilecek problem, bütün dünyayı etkiler. Dolayısıyla bu çalışma buna göre yapılmalıdır' dedik. Ona göre bu liste oluşturuldu'' diye konuştu. Bunda bir endeks oluşturulduğunu ve ülke sıralaması yapıldığını anlatan Babacan, ''Bizim bilgimiz dahilinde, bizim de içinde olduğumuz bir çalışmayla bu liste oluşturuldu. Dün nihai karar açıklandı. Bu şunu ifade eder; Türkiye dünya için artık çok önemli ülkedir. Türkiye finans sistemi, dünya finans sistemi için vazgeçilmezdir'' değerlendirmesi yaptı. Türkiye kendine güveniyorsa, dışardan bir değerlendirme ve raporlanma konusuna da açık olması gerektiğine dikkati çeken Babacan, böyle bir çalışmayı yapmak istediklerini zaten uluslararası kuruluşlara bildirdiklerini bunun Türkiye'ye olan güveni artıracağını ve ülke kredibilitesini artıran uygulamalar olduğunu vurguladı. Babacan, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in dün kurumlar arasında koordinasyonun daha kuvvetli olması gerektiği yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise ekonomi yönetiminin önemli unsurlarını oluşturan bağımsız kurumların görev ve yetki alanlarının açık olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: ''Ancak bazı konular diğer kurumları da ilgilendiren konular. Bizim baştan beri bağımsız kurumlara çağrımız şu; 'konuşun, kendi aranızda görüşün, irtibat kurun.' Yaklaşık 2-3 ay önce arkadaşlarımızı çağırdım. BDDK, Merkez Bankası, Hazine... 'Üçünüz sık sık buluşun, biraraya gelin, paylaşın. Herşeyi konuşun, ondan sonra herkes kendi bağımsız alandaki kararını kendisi alsın.'' Babacan, başka bir soru üzerine de orta vadeli mali plan, bütçe gibi konuları 17 Ekim'den önce bitirmeyi planladıklarını söyledi. -İRAN KONUSU...- İran'a yaptırım konusundaki sorular üzerine ise Babacan, bu konuda BM Güvenlik Konseyi kararları bulunduğuna, ancak bunun dışında ABD'nin, AB'nin ve başka ülkelerin aldıkları kararlar ile uyguladıkları yaptırımlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Bunlar, bizi bağlayıcı hükümler değil. Onlar, kendi iç hukukları, kendilerini bağlayıcı hükümler. Biz bu konuda şunu söylüyoruz; her şirketimiz, her bankamız Güvenlik Konseyi kararlarını zaten biliyorlar. Ama ABD olsun başka ülkeler olsun tek taraflı kararlar varsa tek taraflı kararların sonuçları, etkileri ne olur? O şirketlerimizin, bankaların diğer ülkelerdeki çalışmalarını nasıl etkiler? Bu konuda biz kendi şirketlerimizi tamamen serbest bırakıyoruz. Herhangi bir ülkenin aldığı tek taraflı karara bizim şirketlerimiz uymak zorunda değil. 'Kendiniz bilirsiniz, siz bakın, kendiniz karar verin' diyoruz.'' Merkez Bankasının munzam karşılıklara dair kararına ilişkin de Babacan, ''Merkez Bankası bunu çok önceden açıkladı. Çıkış stratejisi açıkladı. Adım adım ne yapacağını da söyledi. Bir tek zamanlamasını söylemedi. Dolayısıyla Merkez Bankasının açıkladığı karar, daha önce atacağını söylediği adımlardan bir tanesidir. Yeni birşey değildir'' şeklinde konuştu. Mali kurala ilişkin sorulara da Babacan, ''Biz bu konuyu kenara koyduk. Önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz'' karşılığını verdi.