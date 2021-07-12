Babacan: Her siyasi partinin genel başkanı doğal aday

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak, “Her siyasi partinin genel başkanı, aslında o siyasi partinin teşkilatları için doğal bir aday. Ancak biz ittifaklar konusunda da bu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da bugünden tek nokta atış bir şey söylemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığına doğal aday olduğunu açıkladı. Bugüne kadar hiçbir ittifakla görüşmediklerini söyleyen Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu ittifakla asla birlikte hareket etmeyeceğini vurguladı.

Partisinin Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılmak üzere Gaziantep’e gelen Ali Babacan, önce Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde iş insanları ile görüştü. Daha sonra partili kadınlarla basına kapalı bir görüşme yaptı.

İlçe kongrelerine katıldıktan sonra Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ne gelen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, ekonomik krizin ağır şekilde hissedildiğini söyledi.

"Ödenekler devam etmeliydi"

Krizin 1 Temmuz’dan itibaren daha net olarak görülebileceğine dikkat çeken Babacan, şöyle konuştu:

“İşten çıkarma yasakları devam etmeliydi. İşsizlik ödenekleri bir süre daha devam etmeliydi. Esnafa, vatandaşa, sanayiciye düşük faizli kredilerin verilmesi devam etmeliydi. Esnafa, çiftçiye olan desteğin mutlaka belli bir süre devam etmesi lazım. Bu birikmiş tortunun, birikmiş sorunların çözülebilmesi, devletin destek mekanizmalarının belki şekil değiştirerek, mutlaka devam etmesi lazım. Zaten krizin ortasındayken, Türkiye bir de pandemiye yakalandı. Bütün G20 ülkeleri içinde, vatandaşına en az doğrudan yardım yapan ülkelerden birisi Türkiye oldu.”

Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Her siyasi partinin genel başkanı, aslında o siyasi partinin teşkilatları için doğal bir aday. Ancak biz ittifaklar konusunda da bu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da bugünden, tek nokta atış bir şey söylemiyoruz. Seçim kararı alındığında, seçim tarihi belirlendiğinde o günkü şartlara göre hem ittifak, hem de cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu partimizin yetkili organlarında konuşulacaktır. Partimizin yetkili organları nihai kararı verecek.”