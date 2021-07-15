Babacan: Gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kahramanmaraş 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Babacan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 5 yıl evvel, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı hain bir darbe girişimi gerçekleştirildi.

"Tam da 21. yüzyılın Türkiye’sinde ‘darbeler dönemi artık kapanmıştır’ denilirken, bu sinsi örgüt, bu FETÖ terör örgütü demokrasimizi katletmeye çalıştı. O gece, milletimiz demokrasiye sahip çıktı.

"Silahlı hainlerin karşısına geçerek direndi. 251 şehidimiz demokrasiyi savunmak için hayatını kaybetti, binlerce insanımız yaralandı. Tabiri caizse halkımız o gece devleti ayakta tuttu."

"Halkımızın sağduyusu, cesareti ve demokrasi sevdası tankların önüne set çekti"

"Tarihimizin en kanlı gecesinde halkımız direnerek demokrasiye sahip çıktı. O gece kimsenin ne dediğine bakmadan sokağa çıkan binlerce insan sayesinde darbeciler amaçlarına ulaşamadılar. Halkımızın sağduyusu, cesareti ve demokrasi sevdası tankların önüne set çekti.

"Darbeciler, milletimizin bedeniyle ördüğü o kutlu duvarı aşamadılar. Biz şunu çok net biliyoruz. Gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. 15 Temmuz demokrasi direnişi ne için başarılı oldu biliyor musunuz? Çünkü o direniş haklı bir direnişti. Çünkü meşruydu, çünkü o direniş sivil bir direnişti.

"Ben bu vesileyle darbeye direnirken şehit düşen tüm vatandaşlarımızı burada tekrar minnetle anıyor, onlara Allah’tan rahmet diliyorum."