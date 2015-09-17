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Ekonomi

Babacan: "Görüşlerimi daha liberal ifade edebilirim..."

Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi'nde C20 Zirvesi'nde konuştu

17 Eylül 2015 13:43

Eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, görevi bıraktıktan sonra daha liberal olarak görüşlerini ifade edebileceğini söyledi. Babacan, "Küresel büyümenin krizden sonra yavaş yavaş başladığını gördük ama büyümenin kalitesine göre sorunlar var” dedi.

İHA’nın haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı C20 (Civil20-Sivil Toplum 20) Zirvesi’nin ikinci gününde konuştu. Babacan, “Bizim Türk devletinin öncelikle olan belirledikleri ile STK arasında örtüşme var. 13 yıl devlet tarafında geçirdikten sonra C20 tarafındayım. Sonra daha liberal bir pozisyonda görüşmeleri ifade edebilirim. Küresel büyümenin krizden sonra yavaş yavaş başladığını gördük ama büyümenin kalitesine göre sorunlar var” diye konuştu.

 

'Büyüme parasaldan geliyordu, reformdan değil'

 

Ekonomiyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Babacan, “ Büyüme kapsayıcı değildi. Büyüme parasaldan geliyordu, reformdan değil. Yeteri kadar dikkat gösterilmiyordu. İstihdamı yaratacak olan günün sonunda özel sektörün yaptığı yatırımlar genel kanaatin aksine kamunun yatırımları o kadar büyük istihdam yaratmıyor. Kapsayıcılığın uluslararası tarafı da var. Düşük gelirle ülkelere başvuru yaptık. Bizim G20’mizde böyle ülkeler var. Böyle görüştükleri sürece görüşülüyor. Bildiriye baktığımızda en az gelişmiş ülkeler G20, belki dünyanın yüzde 43’ünü temsil ediyor ama yine de tamamını değildir. Eski ve yeni başbakan yardımcılarının yan yana oturması yaygın bir şey değildir. Bu çalışmalarımızın pürüzsüz bir şekilde geçtiğini gösterir” diye konuştu.

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