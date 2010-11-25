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Dünya

Babacan: Düzenli vergi ödeyene indirim yok

Devlet Bakanı Ali Babacan "vergisini düzenli ödeyenlere indirim yapamayacaklarını" söyledi.

25 Kasım 2010 02:00

T24- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın Genel Başkanı Şükrü Koçoğlu "zamanında ödeme yapanlar için iyileştirme" istemesi üzerine  Devlet Bakanı Ali Babacan "vergisini düzenli ödeyenlere indirim yapamayacaklarını" söyledi.

Hükümet 300 kalemde vergi borçlusuna ödeme kolaylığı getiren paketi bayramdan önce açıkladı. Ancak birçok vergi borcuna af getiren düzenleme ödeme yapanların mağdur edildiği yorumlarına neden oldu.

Konuyla ilgili son talep Devlet Bakanı Ali Babacan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'ndan (İNTES) geldi. Sendikanın Genel Başkanı Şükrü Koçoğlu, "Ödememe alışkanlığını kronik haline getirenlerle aynı kefeye konmaya isyan ediyorum" dedi ve zamanında ödeme yapanlar için iyileştirme istedi.

Toplantıda bu konudaki teleplere cevap veren Babacan'ın yanıtı ise net oldu. Babacan, vergisini düzenli ödeyene indirim yapamayacaklarını söyledi ve "Bir defalık bir gelirle yıllarca devam edecek bir işlem yapamayız" diye konuştu.


Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Vergi oranlarında sınıra geldik, kayıtlı ekonomiye geçmek için daha fazla beklenmemeli. Yeniden yapılandırmayı ilave gelir için yapmıyoruz, orta vadeli planda buradan herhangi bir gelir beklentimiz olmadı."

Hükümetin hazırladığı af paketinin en kısa sürede Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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