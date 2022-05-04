Babacan: Dün bir KHK mağduru daha canına kıydı; KHK adaletsizliğinin acısını çok iyi biliyoruz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “Dün bir KHK mağduru daha kendi canına kıydı. KHK adaletsizliğinin acısını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. O yüzden hakların iadesi için çalışıyoruz. Hak kayıplarının telafisinden, istihdamda engellerin kaldırılmasına kadar tüm mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin dün intihar ettiğini açıkladı. Babacan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Dün bir KHK mağduru daha kendi canına kıydı. KHK adaletsizliğinin acısını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. O yüzden hakların iadesi için çalışıyoruz. Hak kayıplarının telafisinden, istihdamda engellerin kaldırılmasına kadar tüm mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız”