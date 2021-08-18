Babacan'dan Yassıada'da açılan otele tepki: İdamla sonuçlanan davaların utanç merkezini 'tatil cenneti' diye pazarlamak ihanettir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mayıs darbesinden sonra birçok siyasi ismin yargılandığı ve geçen yıl “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak açılan Yassıada’da yapılan lüks otele tepki gösterdi.

Babacan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"27 Mayıs zulmünün sembolü Yassıada’yı gayrimenkul rant projesine çevirdiler. Bir başbakan ve iki bakanın idamıyla sonuçlanan davaların utanç merkezini ‘tatil cenneti’ diye pazarlamak tarihe ve demokrasiye ihanettir. Yassıada, nam-ı diğer yaslı ada; tatil ve rant adresi olamaz."

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