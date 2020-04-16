Babacan'dan RTÜK cezalarına tepki: Düzenleyici kurumlar siyasal iktidarın bir sopası, tedip ve terbiye aracı olarak kullanılamaz

T24 Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) FOX TV, Halk TV, Tele1 kanallarına verdiği cezalara tepki göstererek, "Düzenleyici kurumlar siyasal iktidarın bir sopası, tedip ve terbiye aracı olarak kullanılamaz, RTÜK’ün en son verdiği cezalar, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik Anayasal güvenceyi ortadan kaldırıcı niteliktedir ve kabul edilemez" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, RTÜK'ün FOX TV’ye TELE 1'e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına, Halk TV'ye idari yaptırım uygulamasına ve Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası vermesine tepki gösterdi.

"RTÜK, verdiği cezalarla medyayı baskı altına alıyor"

'Bu cezaların Anayasal güvenceyi ortadan kaldırır nitelikte olduğunu' savunan Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü demokrasilerin en temel ilkelerindendir. Bu özgürlüklerin varlığı, adaletsizlik, ayrımcılık, yolsuzluk ve diğer tüm hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve kamuoyu vicdanında yargılanması açısından hayati önem taşımaktadır.

Devlet, medyadaki ifade çeşitliliği ve özgürlüğünü yaptırım ve cezalarla sindirmeyle değil, tam aksine güvence altına almakla mükelleftir. Düzenleyici kurumlar siyasal iktidarın bir sopası, tedip ve terbiye aracı olarak kullanılamaz.

Verdiği cezalar ile medyayı baskı altına alan RTÜK’ün en son Fox Ana Haber ve bazı yayın organlarına verdiği cezalar, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik Anayasal güvenceyi ortadan kaldırıcı niteliktedir ve kabul edilemez.

DEVA Partisi ifade ve basın özgürlüğünün kullanılmasını engelleyecek her türlü uygulamanın karşısındadır."

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçesiyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK, ayrıca, "İlker Karagöz İle Çalar Saat" programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle FOX TV’ye yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK, TELE 1 hakkında hazırlanan raporu da görüştü. "Gün Başlıyor" isimli programda Can Ataklı’nın "niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine" şeklindeki ifadeleri, Üst Kurulda toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek TELE 1’e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verildi.



Üst Kurul, HALK TV’de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda yayın konuğu Ali Demirsoy’un dile getirdiği bazı sözlerin, insan onurunu zedeleyen ifadeler olduğuna karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı. Konuk Demirsoy canlı yayında, " oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın, ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Bir başka yaptırım da canlı yayında sigara yakan yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle uygulandı. RTÜK, Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası verdi.

TIKLAYIN - TGC: Fox TV'ye verilen cezalar, vatandaşların haber alma hakkının engellenmesidir

TIKLAYIN | RTÜK'ten FOX TV'ye 3 kez yayın durdurma cezası