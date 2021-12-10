Babacan: Merkez Bankası’ndan yine piyasaya müdahale var; piyasaya değil Beştepe’ye müdahale edin

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesini eleştirerek; asıl müdahalenin Saray'a yapılması gerektiğini söyledi.

Babacan Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Merkez Bankası’ndan yine piyasaya müdahale var. Defalarca söyledim. Tekrar ediyorum, piyasaya değil Beştepe’ye müdahale edin. Bu yaptıklarınızla ne kuru düşürebileceksiniz ne de vatandaşa katkı sunabileceksiniz."

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