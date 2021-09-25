Babacan'dan Erdoğan'a yurt tepkisi: Gençlere destek veremeyen iktidar, eleştirilere karşı defans yapmak yerine utanç duymalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan, bizim yurtlarımız ortada" sözlerine tepki gösterdi. Babacan, "Gençlere destek veremeyen iktidar, eleştirilere karşı defans yapmak yerine utanç duymalı" dedi.

Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada yurt bulamayan öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine tepki göstermiş, "İlgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Erdoğan: İlgisiz kişileri bankların üstüne yatırarak 'yurt yoktur' diye yalan söylüyorsunuz; hayatınız yalan

Babacan: Utanç duymalı

Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Gençlere üniversite eğitimi sürecinde destek veremeyen bir iktidar, eleştirilere karşı defans yapmak yerine utanç duymalıdır.