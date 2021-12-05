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Babacan'dan Erdoğan'a: Üç günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi bu kadar kirletmenize değmez

"Ben sizi bu ülkenin temiz insanlarına havale ediyorum"

05 Aralık 2021 15:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine "Boş teneke" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a " Üç günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi bu kadar kirletmenize değmez" düşüncesini dile getirdi. 

Babacan Twitter paylaşımında, "Değmez Sayın Erdoğan. Üç günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi bu kadar kirletmenize değmez. Ben sizi bu ülkenin temiz insanlarına havale ediyorum. Bu kirli, hakaret içeren, küfür içeren sözlerinizi, milletimizin irfanına havale ediyorum." ifadesini kullandı. 

DEVA PartisiGenel BaşkanıAli BabacanErdoğan
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