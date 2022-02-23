Babacan'dan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna eleştirisi: Büyük arabuluculuk yapacaktı, Afrika'da geziyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ukrayna - Rusya gerilimiyle ilgili olarak,"Partili basına bakacak olursanız, Putin Türkiye’ye geliyordu değil mi? Erdoğan büyük arabulucuk yapacaktı. Hani ne oldu? Arabulucu nerede?" diye konuştu.

Partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuşan DEVA Partisi lideri Babacan, Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye’yi olumsuz etkilememesi için acil önlem paketi hazırlanması gerektiğini söyledi.

Babacan, "Erdoğan hemen yanı başında böyle bir güvenlik krizi varken programına hala devam etti. Pek çok ülke bir şeyler yapmanın peşinde. Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı ise görüşmelerine devam ediyor. Partili basına bakacak olursanız, Putin Türkiye’ye geliyordu değil mi? Erdoğan büyük arabulucuk yapacaktı. Hani ne oldu? Arabulucu nerede? Arabulucu Afrika’da geziyor. Rusya Federasyonu, uluslararası hukuku tanımayarak, tüm dünyanın büyük bir krize sürüklenmesine sebep oluyor. DEVA Partisi olarak pozisyonumuz çok net. Ukrayna’nın uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarının kesinlikle korunması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de eleştiren Babacan şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek’ten oluşan troykanın bugün kurduğu ittifakın doğru adı Cumhur İttifakı değil, tam bir 'Kriz İttifakı'dır. Demokrasi yaklaşımımızın temelinde vatandaşın iradesi var. Kitabımızda, sandıktan beğenmediğimiz sonuçlar çıkınca mızıkçılık yapmak yok. Tam demokrasilerin; yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı, hukukun üstünlüğünün temel alındığı rejimler olduğunu biliriz."

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