Babacan'dan Erdoğan'a: Dibe batıyoruz, durun artık!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar/TL'nin 12'yi geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Babacan, "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Ekonomistlerden dolar yorumu: Vatandaş çok ağır bir bedelle, "yoksulluk kamburunun" sırtına yüklendiğini görecek...

TIKLAYIN - Türk Lirası'nın kara günü; dolar 12 lirayı aştı, euro 14 liraya yaklaştı!