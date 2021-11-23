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Ekonomi

Babacan'dan Erdoğan'a: Dibe batıyoruz, durun artık!

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı yüzde 7'yi aşarken, 12.484'le tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

23 Kasım 2021 14:16

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar/TL'nin 12'yi geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. 

Twitter'dan açıklama yapan Babacan, "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık" ifadesini kullandı.

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ali babacanerdoğan
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