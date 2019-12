Babacan da Davos'a gitmeyecek

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Davos'a bir daha gitmeyeceğini" yinelemesinin ardından Devlet Bakanı Ali Babacan da bu yıl Davos'a gitmeyeceğini açıkladı. Babacan, seneye yeniden durum değerlendirmesi yapacak. IMF ile görüşmelere de değinen Babacan, gazetecilere "Bu kadar sormayın, gelişme olduğunda duyuracağız" dedi.





Babacan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar ve Halk Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Babacan, emekli maaşları ile ilgili bir soru üzerine ise bu yıl emekli maaşlarında özellikle maaşı çok düşük olanlara yüksek oran, belli bir seviyenin üzerinde olanlara da enflasyon oranında artış öngören farklı bir sistem uyguladıklarını söyledi.



Babacan, bununla ilgili yasal düzenlemenin de hazır olduğunu ve bugün yarın Meclis'e sevk edileceğini bildirdi.



Bunun getirdiği ilave bir yükün olduğunu belirten Babacan, ancak yılbaşından itibaren başlayan bazı vergi uygulamaları ve fiyat ayarlamalarına değinerek, onların içinde bu emekli maaşlarının getirdiği ilave yükün karşılanmasına yönelik tedbirlerin de bulunduğunu kaydetti.



Babacan, "Buna ek olarak tabi Maliye Bakanlığımızın göndereceği pakette bir iki yeni unsuru yine yasal düzenlemeye ekliyoruz. Bizim emekli maaşlarıyla alakalı ilave yükü aynen karşılayacak zaten tedbirlerin kararını vermiş durumdayız. Bunun kararı aynı masa etrafında ve tek bir seferde verdik. Yani asla bizim orta vadeli programda açıkladığımız bütçe hedefinden bir sapma söz konusu değildir. 2010 için bütçe hedefi neyse o. Orada en ufak bir sapma yok, zaten olmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu.





Davos ve IMF



Babacan, Davos'a gidip gitmeyeceği sorusunu ise, "Davos toplantılarına 2002'den bu yana 7 yıl her sene sürekli katıldım. Oldukça yoğun faaliyetimiz, etkinliğimiz oldu. Ancak bu sene ben de katılmıyorum, katılmama kararı aldım. Gelecek yıl için, o gün artık ayrıca bakarız, karar veririz. IMF ile Davos'un hiçbir alakası yok. Yani orada IMF yöneticileri olsa dahi onlarla olacak yarım saat, 1 saat bir görüşmeyle bu iş ne başlar ne biter ne sonuçlandırılır. Dolasıyla öyle bir yanlış beklentiye de girmeyelim" diyerek yanıtladı.



Babacan, Davos'a gitmeme kararını Başbakan'a arz ettiğini, Başbakan'ın da uygun gördüğünü söyledi.



IMF ile ilgili bir soru üzerine, görüşmelere gereğinden çok merak ve ilgi olduğunu düşündüğünü belirten Babacan, "Bunu ben baştan da söyledim. Bu işin müzakeresini yürüten benim ve çok dar bir ekiple yürütüyoruz. Müzakerenin hangi noktada, nerede olduğundan tabii başbakanımızı bilgilendiriyoruz ama başka bilen de yok. Başbakanımız haricinde konu nerededir, nasıldır ve hangi aşamadadır? Eğer doğru haber yapmak istiyorsanız ancak güvenli kaynaklardan alacağınız bilgilerle haber yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her gün her saat müzakerenin seyrinde farklılıklar olabilir. Bir müzakere yürütüyorsunuz, müzakerenin bir tekniği vardır. Her gün, 'hangi noktadayız, ne yapıyoruz ve oluyor mu olmuyor mu?' Bunun bu kadar sık gündeme gelmesini ben doğru görmüyorum. Ben söyledim, 'önemli bir gelişme olursa biz haber vereceğiz, açıklayacağız' dedim. Dolayısıyla her gün, 'ne oldu' diye tabii ki mesleğiniz çok iyi anlıyorum ama 'yeni bir şey olur da kaçırırım' diye hiç endişe etmeyin. Yeni bir şey olduğunda biz zaten herkesin aynı anda duymasını sağlayacak şekilde açıklamalarımızı yaparız" dedi.