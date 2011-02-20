Babacan: Benzinin vergisini indirsek vatandaş faiz darbesi yer

T24 - Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan G-20 toplantısı için Paris’e giderken Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir'in sorularını yanıtladı. Babacan, akaryakıtta ÖTV indiriminin söz konusu olamayacağını söyleyerek, “İndirdiğimiz vergiden çok daha fazlası yüksek faiz olarak vatandaşa döner. Bütçe açık verir, bedelini vatandaş öder” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir'in "Benzinin vergisini indirsek vatandaş faiz darbesi yer" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:



Benzinin vergisini indirsek vatandaş faiz darbesi yer

Paris’te başlayan G-20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları toplantılarında Türkiye’yi temsil eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomide işlerin iyi gittiğini anlattı. Paris’e giderken sorularımızı yanıtlayan Babacan, şu mesajları verdi:



Seçim problem değil

Seçime giderken ekonomi pek problem değil. Meteoroloji Genel Müdürü havalar bozuk olunca, hava durumları çok izleniyor, internet sitemize çok giriliyor dedi. Ekonomide de işler iyi olunca TV’lerde ekonomi programları izlenmiyor. Piyasalar kötü olsa, dolar artsa, borsa oynasa, ev kadınları bile izler. Biz piyasaları gözlerken döviz bürolarını izleriz. Önemli bir göstergedir. Artık döviz büroları kalmadı, ek bir iş daha yapıyorlar.



Perspektif, 100’üncü yıl

Ekonomiyle ilgili 2023 perspektifi koyduk. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olması nedeniyle seçtik. ‘Türkiye’nin hedefi bu olmalı’ dedik. Seçime giderken de 2015 hedefleri demeyeceğiz 2023 hedefleri diyeceğiz. 2023’te ilk 10’a gireceğiz diyoruz. 2023’te şu kadar otoyolumuz, şu kadar hızlı trenimiz olacak diyoruz. Bunlar hayali hedefler değil, 8 yılda nereye geldik. Daha 12 yol var. 8 yıla göre daha mütevazı hedefler koyduk.



Benzin vergisi düşmüş sayılır

Benzinin fiyatını biz artırmıyoruz, 12 ay boyunca artırmadık. Enflasyon, büyüme olduğu halde benzinden alınan ÖTV’yi değiştirmiyoruz. Reel anlamda ÖTV düşmüş oluyor. Artışın petrol arttı, kur arttı, kâr haddi arttı. Asıl sebep petrol fiyatı ve kur. 1.58 iken bu kurdan ithal ediyoruz sadece kurdaki artıştan yüzde 13 maliyet artmış oldu. Vergiyi indirme marjımız yok. İndirdiğimiz vergiden çok daha fazlası yüksek faiz olarak vatandaşa döner, bütçe açık verir. Benzini ucuzlatalım derken yüksek faizle vatandaşımız bedel öder. Böyle bir yanlışın içine girmememiz lazım.



Araştırmaları TÜİK yapıyor

İşsizlikle ilgili araştırmaları TÜİK yapıyor. 80 bin aileye gidiyorlar. EUROSTAD’ın kullandığı verileri kullanıyorlar. 27 ülke bu verileri kullanıyor. Biz buna TÜROSTAD diyoruz. EUROSTAD’la tek farkı var. Biri 3 aydır işsizim diyene işsiz diyor. Biri 1 ay işsizim diyene işsiz diyor. EUROSTAD alıyor Türkiye’yle ilgili bir rapor yayınlıyor. Bizimkiler bizim şartlarımız farklı diyor. Ama 27 ülke böyle yapıyor, siz niye yapıyorsunuz diyoruz.



Ortalama daha kısa süreli

Enflasyonda da tamamen aynı. Tamamen dünya standartlarına, Avrupa standartlarına göre yapıyoruz. Bizim EUROSTAD’dan farklı yaptığımız şu var. Onlar gıda fiyatlarında daha uzun süreli ortalamalara bakıyorlar. Biz daha kısa süreli ortalamaya bakıyoruz. O nedenle iniş çıkışlar çok oluyor. Yoksa orada bir aldatma yok. Verilerinde sorun olanlar uluslar arası kuruluşların raporlarına giriyor. Cayın cayır yazıyorlar. Yunanistan’ın başına gelenlere bakın. Arjantin Merkez Bankasının verilerine dahi güvenilmiyor.”



Babam ekonomiden memnun, kayıt dışılıktan şikâyetçi

Ekonomiyi değerlendirirken kayıtdışılık konusuna da değinen Ali Babacan, bu konudan şikayet edenlerden birinin de babası olduğunu söyledi. Babacan, şunları dile getirdi: “Babam genelde ekonomiden memnun. Biz 96’da Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki yerimizi kapattık. Dedem 6 metrekare bir yerde başlamıştı. Biz en son 1600 metrekare yerdeydik. Çıkrıkçıların en büyük yeriydi. Oradan Sitelere geçtik. Babamın en büyük şikayeti kayıtdışılıktan. Kayıtdışılık dürüst çalışana en büyük zarar.”



Merkez’in yeni başkanı için önceden istişare yaparız

Paris’teki toplantılara Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile birlikte katılan Ali Babacan, yeni başkanının kim olacağı konusunda “Hiç kimseyle konuşmuyoruz” dedi. Babacan, şunları söyledi: ”Son zamanlarda hızlı değerlendirme yaparız. Bu sefer Sayın Başbakan’la Sayın Cumhurbaşkanı ile önceden istişaremizi yaparız. Oradan sonra resmi işlemimizi yaparız. Durmuş Bey’in yaş sorunu var.”



İşgücü piyasamız çok katı

Ali Babacan, işşizliğin neden yüksek olduğu konusunu ise şöyle açıkladı: “Esneklik konusu. Bizim işgücü piyasamız çok katı. AB’de işe girmek çok kolay, işten çıkmak çok kolay. Eğitim politikalarımızla işgücü piyasamızın çakışmaması. Sosyal yardımlarla istihdam politikalarının örtüştüğü yerlerde problemlerimiz var. Sosyal yardım alanların İş-Kur’a kaydını zorunlu hale getirdik. Eğer İş-Kur 3 kez iş bulmuşsa, çalışmıyorsa, sosyal yardımları geri alma hükmünü getirdik.”



Allah göstermesin koalisyon olursa temel göstergeler bozulur

Ak Parti tüzüğü gereği son kez aday olacağı anımsatılarak yöneltilen soruyu yanıtsız bırakan Ali Babacan, bu yıl yapılacak seçimin sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:



İş çevrelerinin beklentisi AKP

Tekrar Ak Parti iktidar olacak şeklinde beklenti var. Temel varsayım bu. Orada risk olursa temel göstergeler bozuluyor. Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinde bir şey yok. Allah göstermesin, bir koalisyon hükümeti gözükürse, temel göstergeler bozulur. Ne yapacağı belli olmayan bir koalisyon hükümeti temel göstergeleri bozar.



İktidara gittiklerine inanmıyorlar

Biz 2002’de arkadaşlarla toplandık, Hazine’den, DPT’den yardım eden arkadaşlar vardı. Ayağı yere basan bir ekonomi politikası oluşturduk. Ben CHP’ye MHP’ye bakıyorum iktidara giden bir partinin ekonomi politikaları böyle boş olmaz. Demek ki kendileri de iktidara gittiklerine inanmıyorlar.