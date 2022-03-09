Babacan, Anıtkabir'i ziyaret etti: Tüm dünyaya haykırdığınız "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi yolumuzu aydınlatıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Babacan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi yolumuzu aydınlatıyor" yazdı.

Babacan, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Demokrasi ve Atılım Partisi’nin kuruluşunun ikinci yıl dönümünde huzurunuzdayız. Bundan bir asır önce tüm dünyaya haykırdığınız ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. En ağır koşullar altında dahi, gücünü ve meşruiyetini milletin egemenliğinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alma kararlılığınızı, günümüze taşımaktan büyük bir onur duyuyoruz.”

“Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir devlet haline getirme sorumluluğunu kalbimizde hissediyoruz. Partimiz üçüncü, Cumhuriyetimiz yüzüncü yaşına girdiğinde özgür, adil ve zengin bir Türkiye’ye ulaşma hedefiyle durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. Sizin ve yol arkadaşlarınızın ruhu şad olsun.”

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