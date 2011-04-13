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Ekonomi

BABACAN, ABD YOLCUSU ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 15:01

-BABACAN, ABD YOLCUSU ANKARA (A.A)- 13.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G-20 Bakanlar Toplantısı ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarına katılmak üzere, yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Babacan, ABD'ye hareketinden önce, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Edinilen bilgiye göre, Babacan Washington'da, Türkiye'yi temsilen yer alacağı G-20 Bakanlar Toplantısı ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarının yanısıra ikili temaslarda da bulunacak. Babacan, toplantıların ardından Türkiye'ye dönecek. Bu arada, Merkez Bankası ve Hazine ile diğer ilgili kurumlardan yetkililerin önceden Washington'a gittikleri belirtildi.

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