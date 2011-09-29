Babacan: AB için sonun başlangıcı olur

T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bazı ülkelerin eurodan çıkmasına ilişkin tartışmaların AB'nin dağılmasının başlangıcı olabileceğini' söyledi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bugünlerde “Bazı ülkeler eurodan çıksa mı?”, “Euro bölgesini iki ayrı bölge haline mi getirsek?” şeklinde tartışmalar olduğuna değinerek, “Bütün bunlar, gerçekten AB'nin dağılmasının başlangıcı olabilir. Çünkü AB, ekonomik temeller üzerine kuruldu, temeli ekonomi... Dağılması da yine bu ekonomiyle ilgili konulardan başlayabilir. Mutlaka ve mutlaka Avro Bölgesi ülkeleri için ortak, güçlü bir maliye politikası çerçevesine ihtiyaç var” dedi.



Somut gelişmelere bakıldığında genişlemeyi durduran bir Avrupa'nın göreceli ağırlığının hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda azalacağını görmenin çok zor olmadığını belirten Babacan, “Biz, Türkiye'yi içine almış bir AB'nin çok daha güçlü olacağına inanıyoruz. Ancak ekonomisiyle, bölgeyle olan tarihi ve kültürel bağlarıyla Türkiye'yi de kuşatan bir Avrupa'nın gerçekten başarılı bir AB olacağını düşünüyoruz. AB açısından bize göre genişlemenin durması aşağı inişin, zayıflamanın başlangıcıdır” diye konuştu.



Babacan, Avrupa'nın şu anda içinde bulunduğu durumun, özellikle ekonomik sorunların, her ülkenin kendi içinde yaşadığı kriz ortamının, genişlemeyle ilgili düşünceleri ister istemez ötelediğini anlattı. Dünyada pek çok gelişmiş ülkede siyasi karar mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığına değinen Babacan, güçlü bir siyasi irade ortaya koymadan sorunların çözümünün zor olduğunu söyledi. Babacan, 2009 yılında sadece bankalar problemken, bugün devletlerin de kredibilitesinin sorgulandığı bir dönem yaşandığını, devletlerin imzasının artık eskisi kadar inandırıcılığı kalmadığını belirtti.



Babacan, euronun, AB'nin entegrasyonunun ve siyasi birliğinin en önemli sembollerinden biri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Bugünlerde tartışmalar var. 'Bazı ülkeler eurodan çıksa mı? Euro bölgesini iki ayrı bölge haline mi getirsek?' Bütün bunlar, gerçekten AB'nin dağılmasının başlangıcı olabilir. Çünkü AB, ekonomik temeller üzerine kuruldu, temeli ekonomi... Dağılması da yine bu ekonomiyle ilgili konulardan başlayabilir. Dolayısıyla, bizim şiddetle tavsiyemiz, mutlaka ve mutlaka Euro Bölgesi ülkeleri için ortak, güçlü bir maliye politikası çerçevesine ihtiyaç var.



Aynı para birimini kullanıyorsunuz, bir ülkenin bütçe açığı yüzde 2, öbür ülkenin bütçe açığı yüzde 14. Euronun kredibilitesiyle, son 2 yıl önceye kadar, borçlanıyorsunuz, nasılsa Euro Bölgesi'yim diyorsunuz, borçlandığınız parayla bir de suni bir refah sağlıyorsanız vatandaşlarınıza bunun sürdürülebilir olduğunu söylemek çok zor. Ne olursa olsun, mutlaka Euro Bölgesi'nin bütünlüğünün korunması ve hiçbir ülkenin iflasına izin verilmemesi lazım. Bu sadece Avrupa'nın değil, dünyanın ekonomik istikrarı açısından da son derece önemli.”





‘Biz de destek verelim’



Yunanistan'la ilgili konuda ne olursa olsun mutlaka temerrüdü önleyici adımlar atılması gerektiğine dikkati çeken Babacan, “Bizim tavsiyemiz, kesinlikle Avro Bölgesi'ndeki, AB'deki hiçbir ülkenin temerrüdüne izin verilmemesi... Bundan sonraki benzer sorunların oluşmasını önleyici tedbirleri oturalım konuşalım. Biz de destek verelim. Çünkü biz epey tecrübe yaşadık Türkiye'de...” diye konuştu.



Ali Babacan, Türkiye'nin, şu anda küresel ekonomik krizin asıl kaynağı olan alanlarda oldukça güçlü bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin ekonomik reformlar konusunda AB'den öğrenecek bir şeyi kalmadığını ancak siyasi konularda atılacak adımlar bulunduğunu söyledi.





