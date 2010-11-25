-BABACAN: "ESNAF KREDİLERİ 3,3 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI" TBMM (A.A) - 25.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Halk Bankası'nın düşük faizli kredi uygulamasından 237 bin esnafın, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin uygulamasından da 1 milyon 128 bin tarımsal üreticinin faydalandığını belirtti. Babacan, Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2011 bütçelerine ilişkin sunumunda, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçi ve esnafa yönelik ''düşük faizli kredi'' uygulamasına değindi. Bakan Babacan'ın verdiği bilgiye göre, 2010 Eylül sonu itibarıyla Halk Bankası esnaf kredileri 3,3 milyar liraya ulaştı. Düşük faizli kredi desteğinden faydalanan esnaf sayısı 237 bin oldu. Ziraat Bankasınca kullandırılan düşük faizli kredi bakiyesi 10,1 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan düşük faizli kredi bakiyesi de 2,2 milyar lirayı buldu. Söz konusu uygulamadan 1 milyon 128 bin tarımsal üretici faydalandı. 2010 yılı sonu itibarıyla düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşacak gelir kayıpları karşılığında yapılacak ödemelerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri için 300 milyon lira, Halk Bankası için 150 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Babacan, ''Bu uygulamaların 2011 yılında da devam etmesi ve bu çerçevede Halk Bankasına 327 milyon TL, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 776 milyon lira ödeme yapılması bekleniyor'' dedi. Babacan, komisyondaki konuşmasında, küresel ekonomik krizi de değerlendirdi. Bu krizi daha öncekilerden ayıran temel farkın, krizin çok yaygın ve ağır hissedilmesi olduğunu belirten Babacan, alınan tedbirler ve gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi ve ''Ancak, önümüzde hala önemli riskler bulunmaktadır. Özellikle bazı gelişmiş ülkelerde, mali sürdürülebilirlik endişelerini ortadan kaldıracak orta vadeli planlar henüz tam anlamıyla ortaya konulamamıştır'' dedi. Türkiye'nin, izlediği politikalarla küresel krizden ''daha sınırlı ölçüde'' etkilendiğini, ''kriz sonrası en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu'' anlatan Babacan, ülke ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 11 büyüme gösterdiğini, bu oranla G-20 içinde Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke konumuna geldiğini söyledi. Babacan, ''Yılın ikinci yarısına ilişkin göstergeler, 2010 yılı için Orta Vadeli Program'da öngörülenden daha yüksek oranda bir büyüme hızı yakalanabileceğini ortaya koymaktadır'' dedi. Babacan, cari açık konusunda da açığın bu yıl ekonomik canlanma ve emtia fiyatlarındaki artışla beraber yükseliş gösterdiğini kaydederek, cari açığın GSYH'ye oranının 2010 yılında yüzde 5,4 olacağının tahmin edildiğini belirtti. Babacan, kamu maliyesindeki gelişmeleri aktarırken de Orta Vadeli Program kapsamında alınan tedbirler ve ekonomideki toparlanmanın vergi gelirlerine olumlu yansıması sonucunda 2010 yılında kamu maliyesi göstergelerinde hedeflenenden daha iyi bir performans elde edildiğini söyledi. 2010 yılı için 50,2 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının yıl sonu itibarıyla 44,2 milyar lira olmasının beklendiğini dile getiren Babacan, yıl başında yüzde 4,9 olarak öngörülen bütçe açığının GSYH'ye oranının da yıl sonu itibarıylae yüzde 4 olmasının öngörüldüğünü belirtti. Babacan, söz konusu oranın 2011'de yüzde 2,8'e, 2012'de yüzde 2,4'e, 2013'te yüzde 1,6'ya gerileyeceğinin öngörüldüğünü kaydetti. Türkiye'nin IMF'den kullandığı kredilere ilişkin borç stokunun 2010 sonu itibarıyla 6 milyar doların altına gerileyeceğini belirten Babacan, IMF'ye borçların 2013 yılının Mayıs ayında tamamen ödenmiş olacağını söyledi. Babacan, 2001 krizi sonrasında Merkez Bankasına ihraç edilmiş olan 18,8 milyar lira tutarındaki nakit dışı devlet iç borçlanma senedinin, 2010 yılında yapılan 8 milyar liralık itfayla tamamen ödendiğini de belirterek, ''yıl sonu itibarıyla 2001 krizinin son tortularının temizlenmiş olacağını'' kaydetti. 2010 yılında iç piyasada ihale yoluyla ilk defa TL cinsinden 10 yıl vadeli sabit faizli ve enflasyona endeksli senet ihracı gerçekleştirildiğine işaret eden Babacan, benzer olumlu gelişmelerin dış borçlanma alanında da yaşandığını söyledi. Babacan, yurtdışı tahvil ihraçlarıyla 2010 yılında 6,7 milyar dolar borçlanma gerçekleştirildiğini, bu yıl dış borçlanma maliyetlerinin ''tarihi düşük seviyelere'' gerilediğini anlattı. Ali Babacan bu noktada Türkiye'nin düşük risk priminin belirleyiciliğine vurgu yaptı ve Türkiye'nin risk priminin dün akşam itibarıyla aralarında İspanya, Belçika, İtalya'nın da bulunduğu bir çok AB ülkesinin gerisinde kaldığına dikkat çekti. Babacan, ''Kamu Elektronik Ödeme Sistemi''nin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, söz konusu sistemle genel bütçeli idarelerin bütün tahsilat ve ödeme işlemlerini Merkez Bankası tarafından Hazine hesaplarının alt hesapları aracılığıyla ve elektronik olarak gerçekleştirileceğini anlattı. Babacan, sistemle kamunun nakit imkanlarının etkin bir şekilde kullanılmasının mümkün olacağını, genel bütçeli idarelerin alt kaynaklarının Hazine hesaplarında değerlendirileceğini söyledi. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası finansal kuruluşlarla program ve proje finansmanı alanlarındaki yakın işbirliğinin de devam ettiğini belirten Babacan, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından sağlanan piyasa koşullarının çok altında ve uzun vadeli krediler hakkında bilgi verdi. Babacan, sigortacılık sektörü hakkında bilgi verirken Bireysel Emeklilik Sistemine Ekim 2010 itibariyle katılımcı sayısının 2 milyon 233 bin kişiye, biriken fon tutarının 11,5 milyar liraya ulaştığını belirtti. Ekim 2010 sonu itibarıyla 3,3 milyon meskene zorunlu deprem sigortası teminatı sağlandığını belirten Babacan, güvence altına alınan meskenlerin sigorta değerleri toplamının da 195 milyar lira olduğunu söyledi. Tarım Sigortası Havuzu faaliyetlerinin de sigorta primine sağlanan yüzde 50 devlet desteğiyle devam ettirildiğini belirten Babacan, Eylül 2010 itibarıyla toplam poliçe sayısının 355 bine, sağlanan teminat tutarının da 3,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.