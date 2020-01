"Babaannemi öldüresiye seviyordum, öldürdüm; onun için her gün Fatiha okuyorum!"

Elazığ'da 2003 yılında babaannesini bıçaklayarak öldürdüğü için 22 yıl hapis cezası alan ve Sivas cezaevinden kaçarak firari olarak aranan hükümlü yakalanınca "Babaannemi öldüresiye seviyordum, öldürdüm. Onun için her gün Fatih'a okuyorum" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, olay 20 Nisan 2003 yılında Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve babaannesi Elif Gülaçar ile birlikte yaşayan Resul Gülaçar, 2003 yılında eşi ile babaannesi tartışınca babaannesini bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Resul Gülaçar, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahakemesi’nde yargılanarak 22 yıl hapis cezası aldı. Sivas Cezaevine gönderilen hükümlü burada 12 yıl yattıktan sonra 16 Ekim 2015 tarihinde cezaevinden kaçtı. Hükümlünün kaçmasının ardından peşine düşen güvenlik güçleri şahsın, Adana’da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda hükümlünün Kiremithane Mahallesi 2699 sokak 2 numaralı evin 2. katında olduğu belirlendi. Polis hemen adrese giderek evin etrafını çevirdi. Polis bir süre sonra ise eve girdi. Hükümlü eşi ile birlikte kahvaltı yaparken alındı. Hükümlü eve gelen polislere de "aile saadetimi bozdunuz" dediği öğrenildi.

Hükümlü daha sonra emniyete getirilerek burada işlemleri yapıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Hükümlü, basın mensuplarının "Neden babaanneni bıçakladın" sorusuna, "Babaannemi çok sevdiğim için bıçakladım. İnsan sevdiğini bıçaklar da şuan kalan cezamı gidip yatacağım. 3 sene cezam kaldı. Babaannemi öldüresiye seviyordum. Para yönünden öldürmedim maddi sıkıntımız yok Allah’a çok şükür. Her insan gibi ben de pişmanım. Babaannem 2003 yılında öldü. Her gün dua ediyorum, nur içinde yatsın. Hem bıçakladım hem dua ediyorum, Yasin-i şerif ve Fatiha duasını okuyorum kitaptan. Babaannemi eşim için bıçakladım. Eşime eziyet ediyordu, bana devamlı boşan diyordu. Yani aile içi şiddet. Ben de boşanmıyordum, devamlı söylüyordu. İnsan dolunca da ne yaptığını bilmiyor işte her yönden pişmanım" dedi.