-Babaanne ile torunu soba kurbanı YOZGAT (A.A) - 15.11.2011 - Yozgat'ta kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ile torunu hayatını kaybetti. Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Hayati Reçber Caddesi'nde yaşayan Şahin ailesi, gece sobaya kömür attıktan sonra uykuya daldı. Aynı odada kalan Hüsne Şahin (73) ile torunu Hasan Hüseyin Şahin (13) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Selahattin Şahin (54) ve eşi Ünzile Şahin (52) başka odada yattığı için gazdan etkilenmedi. Selahattin Şahin, annesi ile oğlunun cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirdi. Komşuların haber vermesi üzerine polis ekipleri ile acil servis ekipleri eve geldi. Hüsne Şahin ile torunu Hasan Hüseyin Şahin'in cesetleri, Sorgun Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Feyzullah Bektaş İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi olan Hasan Hüseyin Şahin'in ölüm haberini alan okul arkadaşları da çok üzüldü, çok sevilen ve başarılı bir öğrenci olan Hasan Hüseyin'in ölümüne inanamadıklarını dile getirdi. Sorgun Belediyespor tekvando takımının sporcusu olan Hasan Hüseyin Şahin'in takım arkadaşları da yasa boğuldu. Antrenör Ahmet Dinçer, Hasan Hüseyin'in Konya'da yapılan İllerarası Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik kazandığını belirterek, ''Akşam antrenmanda beraberdik. Geleceği parlak bir tekvandocuydu, Türkiye şampiyonasına hazırlıyorduk. Neye niyetlenirken neyle karşı karşıya kaldık. Üzüntümüz çok büyük. Kendisine ve ninesine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum'' dedi.