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Yaşam

Baba Winehouse: "Amy'i fazla detoks öldürdü" LONDRA (A.A)

12 Eylül 2011 20:27

-Baba Winehouse: "Amy'i fazla detoks öldürdü" LONDRA (A.A) - 12.09.2011 - İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, kızının ölümüne alkol alışkanlığından kurtulmak için yaptığı detoksun neden olduğunu savundu. Mitch Winehouse, CNN kanalına verdiği ve bu akşam yayımlanacak demeçte, "Amy'nin yaptığı her şey aşırıydı. Aşırı alkol kullandı ve aşırı detoks yaptı" dedi. Baba Winehouse, kızının 2008 yılında uyuşturucu kullanmayı bıraktığını söylese de alkol alışkanlığından tam vazgeçemediğini kaydetti. Mitch Winehouse kızıyla ilgili, "Doğru yolda ilerliyordu. İçki içtiği zamanlar azalmıştı" diye konuştu.   27 yaşındaki Amy Winehouse 23 Temmuz'da, Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunmuştu. Şarkıcının ölümünden bu yana iki aya yakın zaman geçse de ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. Winehouse'un ailesi geçen ay toksikoloji raporuna göre, kızlarının vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığını, alkol bulunduğunu, ancak alkolün ölümüne neden olup olmadığının henüz belirlenmediğini bildirmişti. İngiliz şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma gelecek ay başlayacak. 

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