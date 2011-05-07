Baba vurdu, oğlu kovanları topladı



T24-Gaziantep’te anne ve 3 kızının ölümüyle ilgili soruşturmada aranan zanlının tetiği çektiği, oğlunun ise katliam sırasında boş kovan topladığı belirlendi.



34 yaşındaki Gül Aksoy ile çocukları Melisa (14), ikizleri Melike ve Kader’i (8) tabancayla öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Anne ve 3 kızını öldürdüğü iddiasıyla Cuma Ayhan isimli bir kişi aranıyıor.

Olay sırasında yan odada bulunan Cuma Ayhan’ın oğlu Sefer Ayhan’ın (20) boş kovanları topladığı, arkadaşı Cesur Bulut’un (22) ise gözcülük yaptığı öne sürüldü.

CEPHANELİK GİBİ

Cuma Ayhan’ın evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, cinayetlerde kullanılan tabanca ve 1 bıçağın yanı sıra, bir kahve fincanının içinde cinayette kullanılan mermilere ait 8 boş kovan bulundu.

DAYAĞI KABULLENEMEDİ

Firari Cuma Ayhan’ın olay günü arkadaşı Adem Aksoy ile yemek yiyip alkol aldığı sırada kavga çıktığı, kavga sırasında Aksoy’un Cuma Ayhan’ın kafasına yemek tabağı ile vurduğu, şüphelinin de bunu kabullenemediği için katliamı yaptığı ileri sürüldü.

‘NE PİŞMANLIĞI?’

Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan Ayhan ve Bulut, Adliye’ye sevk edildi.

Gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusu üzerine Cesur Bulut, “Ben suçsuzum, ne pişmanlığı?” dedi.

ABLA ŞANS ESERİ KURTULDU

Ölen ikizlerin Mersin’deki dedelerinin yanından birkaç gün önce evlerine geri döndüğü, 17 yaşındaki ablaları Gizem Aksoy’un teyzesinin evinde olduğu için kurtulduğu öğrenildi.

Cenazeler, Gül Aksoy’un memleketi olan Mersin’e götürüldü.