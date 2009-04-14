Baba ve oğul, kurt saldırısında yaralandı

Erzincan'da bir kurdun saldırısına uğrayan baba ve oğlu yaralandı.



Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nde memur olan Eyüp Zorlu, oğlu Yusuf Zorlu ve yeğeni Erdem Arduç ile birlikte merkeze bağlı Dereyurt Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanına gezmeye gitti.



Ağaçlandırma sahasında Yusuf Zorlu bir kurdun saldırısına uğradı. Bunun üzerine baba Eyüp Zorlu kurdu uzaklaştırmaya çalıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, Erzincan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yusuf ve Eyüp Zorlu, hastanede tedavi altına alındı.



Hastane doktoru Funda Gözütok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Zorlu'nun kulaklarında ve alnında, Eyüp Zorlu'nun ise kalçasında ısırıktan kaynaklanan yara oluştuğunu belirtti.



Yaralılara kuduz aşısı yapıldığını anlatan Gözütok, konuyla ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine de bilgi verildiğini kaydetti.



Olayın ardından kurdun bulunması için Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

