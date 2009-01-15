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Yaşam

Baba Tursun gözaltına alındı

İzmir’de polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Baran Tursun’un babası trafik polisine hakaretten gözaltına alındı.

15 Ocak 2009 02:00

İzmir’de 2007 yılında polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Baran Tursun’un babası Mehmet Tursun, trafik polisine hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Bayraklı ilçesinde emniyet kemeri kontrolü yapan polis ekipleri, Mehmet Tursun’un kullandığı aracı durdurdu. Emniyet kemeri takmadığı öğrenilen Tursun ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı.

Tursun, polislere hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak Bayraklı Karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor, Tursun’un ifadesi alınacak.

Bayraklı ilçesinde 25 Kasım 2007’de polisin “Dur” ihtarına uymadığı için 35 AL 9207 plakalı otomobili kovalanan Baran Tursun, polisin silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Tutuklanan polis memuru Oral Emre Atar, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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